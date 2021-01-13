13.01.2021, 13:41
Голосование по референдуму о браке переносится
Голосование по референдуму о браке в парламенте откладывается до следующей недели.
Голосование по референдуму о браке в парламенте откладывается до следующей недели.
Председатель конституционной комиссии Анти Пооламетс (EKRE) сообщил, что сегодня не будет выступать в Рийгикогу с соответствующим докладом, так что рассмотрение вопроса переносится автоматически.
Он пояснил, что комиссия проанализировала юридические возможности для того, чтобы на повестке дня сегодня этого вопроса не было, и выбрала этот вариант.
Пооламетс отметил, что таким образом причастные получат дополнительное время, чтобы еще раз обсудить тему и решить снимать ли ее окончательно с рассмотрения.
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