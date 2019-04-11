Голосование по новому правительству Ратаса может пройти в последние дни апреля

Голосование в Рийгикогу по формируемому Юри Ратасом правительству Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Isamaa ("Отечество"), вероятно, состоится в последние дни апреля.
По неподтвержденным данным, Ратас выступит перед Рийгикогу в понедельник, 29 апреля, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Если председатель Партии реформКая Каллас, получившая от президента предложение сформировать правительство, представит 15 апреля в Рийгикогу составленный в сотрудничестве с Социал-демократической партией план правительства и он провалится, у президента Керсти Кальюлайд есть семь дней для того, чтобы назвать нового кандидата на пост премьер-министра.
С понедельника по четверг президент отправится за рубеж: предстоит государственный визит в Португалию, а позднее — в Москву, где она предположительно встретится с российским президентом Владимиром Путиным, однако она может подтвердить решение о новом кандидате в премьер-министры с помощью цифровой подписи.