Голосование определит, кто будет представлять Эстонию на Европейском статистическом конкурсе среди учащихся

На государственный конкурс в Эстонии зарегистрировались 139 команд и почти 400 учащихся. Конкурс состоял из двух частей, в первой из которых участники должны были выполнить три веб-теста, а во втором туре провести статистическое исследование. В старшей возрастной группе победила Вильяндиская гимназия, второе и третье место разделили Гимназия Хуго Треффнера и Нарвская Пяхклимяэская гимназия. В младшей возрастной группе лавры победителя достались команде из Тартуской школы Веэрику, второе место заняла Таллиннская реальная школа и третье место завоевала команда из школы Люганузе.

В европейский тур статистического конкурса из обеих возрастных групп будут отобраны две команды, получившие во время народного голосования, которое состоится в период с 1-го по 10-е июля, наибольшее количество голосов. По причине возникших в последний момент препятствий одна из команд старшей возрастной группы отказалась продолжать дальнейшее участие в европейском конкурсе, и в результате этого напрямую в европейский тур прошли команды Вильяндиской гимназии и Нарвской Пяхклимяэской гимназии. Все команды младшей возрастной группы решили претендовать на место в европейском туре конкурса и подготовили двухминутное видео на английском языке, поясняющее общественную тему, которая волнует их больше всего. Проголосовать за полюбившуюся команду можно в группе конкурса в Facebook. Представители от Эстонии будут объявлены 13 июля, а победители Европейского конкурса — 7 сентября.

По словам заведующей отдела распространения статистики Департамента статистики Трийн Кюттим, в марте конкурс был приостановлен в связи с введением чрезвычайного положения, и относительно дальнейшего продолжения конкурса сохранялась неопределенность. ”Победители государственного конкурса в Эстонии стали известны непосредственно перед объявлением чрезвычайного положения, по причине которого школы закрыли как в Эстонии, так и в других европейских странах-участниках конкурса. После окончания чрезвычайной ситуации каждое государство могло само принимать решение о дальнейшем участии, и очень радует, что команды школ Эстонии были готовы продолжать состязания. Выражаю признательность, что после завершения такого экстраординарного учебного года у команд Эстонии было желание продолжить состязания за место в европейском туре конкурса”, — добавила Кюттим.

Конкурс по статистике проводится под эгидой статистической службы Европейского союза Eurostat в 17 государствах и в нем принимают участие более 17 000 учащихся в двух возрастных группах. Эстония принимает участие в конкурсе второй раз. В европейском туре прошлого года лучшим в старшей возрастной группе было признано видео команды "Радиатор" из Гимназии Хуго Треффнера. В составе команды: Тоомас Роосма, Керту Лийза Лепик и Пауль Эрик Олли, руководитель — Керли Орав-Пууранд.

Цель статистического конкурса — вызвать у учащихся интерес к статистике и побудить учителей использовать в учебной работе новые материалы. Конкурс наглядно демонстрирует как связь статистики с повседневной жизнью, так и ее значимость для общества. В Эстонии организацией конкурса занимаются Департамент статистики, Министерство образования и науки, SA Innove и Тартуский университет.