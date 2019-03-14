14.03.2019, 16:49

"Голос Америки": Президент Эстонии призвала союзников сплотиться перед лицом российской угрозы

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rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaidi pressikonverents
President Kersti Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала к сохранению единства среди союзников по НАТО для предотвращения возможной агрессии со стороны России и заявила, что государства Балтии хотели бы расширения американского присутствия в регионе. Кальюлайд сказала об этом, выступая в среду в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишет "Голос Америки".

Кальюлайд, которая уже во второй раз за последние 12 месяцев находится в США с официальным визитом, напомнила аудитории, что членство в Евросоюзе и НАТО всегда служило для Эстонии гарантией сохранения суверенитета страны. Власти этого балтийского государства, которое с 1939 по 1991 годы находилось в составе СССР, опасаются возможной российской агрессии. Эти страхи усилились после аннексии украинского Крыма в 2014 году и войны в Грузии в 2008 году, когда Россия оказала военную поддержку сепаратистам в Абхазии и Южной Осетии.

Соединенные Штаты отреагировали на эти действия проведением военных учений стран НАТО рядом с российской границей и размещением военного контингента в Польше. Президент Кальюлайд упомянула об этих мерах во время выступления, добавив, что балтийские государства ”хотели бы видеть большее присутствие США в регионе”.

Президент Эстонии сообщила, что ее страна готова дать отпор возможной агрессии Москвы, однако, по ее словам, ”план последующих действий”, включающий в себя военную помощь со стороны союзных сил, пока не принят.

Визит Кальюлайд в Вашингтон совпал по времени с заявлениями руководства Пентагона по поводу растущей военной угрозы со стороны России и Китая. Эта опасность отражена в последнем предложении об оборонном бюджете США. В документе говорится, что потенциальные противники должны понимать всю опасность военного противостояния с Соединенными Штатами.

Рэйчел Эллехуус, замдиректора Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью ”Голосу Америки” сказала, что Эстония и ее соседи по Балтийскому региону всегда были образцовыми членами НАТО. В то же время, эти страны не могут защитить себя самостоятельно, без помощи со стороны союзников.

”В силу небольшой территории, им нужна… помощь в получении дорогостоящих (военных) мощностей”, — подчеркнула Эллехуус, ранее работавшая в руководстве Пентагона.

Собеседница ”Голоса Америки” напомнила, что США стали первой страной, пославшей дополнительные военные силы в Балтию после российской аннексии Крыма. По словам Эллехуус, ей хотелось бы видеть ”постоянное… присутствие американских военнослужащих в государствах Балтии и возможное оказание финансовой помощи в таких областях, как наблюдение за морским и воздушным пространством”.

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