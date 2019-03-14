"Голос Америки": Президент Эстонии призвала союзников сплотиться перед лицом российской угрозы

Президент Эстонии сообщила, что ее страна готова дать отпор возможной агрессии Москвы, однако, по ее словам, ”план последующих действий”, включающий в себя военную помощь со стороны союзных сил, пока не принят.

Визит Кальюлайд в Вашингтон совпал по времени с заявлениями руководства Пентагона по поводу растущей военной угрозы со стороны России и Китая. Эта опасность отражена в последнем предложении об оборонном бюджете США. В документе говорится, что потенциальные противники должны понимать всю опасность военного противостояния с Соединенными Штатами.

Рэйчел Эллехуус, замдиректора Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью ”Голосу Америки” сказала, что Эстония и ее соседи по Балтийскому региону всегда были образцовыми членами НАТО. В то же время, эти страны не могут защитить себя самостоятельно, без помощи со стороны союзников.

”В силу небольшой территории, им нужна… помощь в получении дорогостоящих (военных) мощностей”, — подчеркнула Эллехуус, ранее работавшая в руководстве Пентагона.

Собеседница ”Голоса Америки” напомнила, что США стали первой страной, пославшей дополнительные военные силы в Балтию после российской аннексии Крыма. По словам Эллехуус, ей хотелось бы видеть ”постоянное… присутствие американских военнослужащих в государствах Балтии и возможное оказание финансовой помощи в таких областях, как наблюдение за морским и воздушным пространством”.