Гололед 23 февраля вызвал рекордное количество несчастных случаев за день в последние 8 лет

По словам руководителя отдела профилактики ущербов Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, это был самый насыщенный день по количеству произошедших несчастных случаев за последние восемь лет.

"23 февраля произошло необычно много столкновений, обусловленных потерей управления транспортным средством и самопроизвольным скольжением транспортного средства в обратном направлении или в соседний ряд. Также случались наезды сзади на транспортное средство, находящееся впереди, и столкновения на перекрестках. Очень много было наездов на автомобили, припаркованные у дороги, на дорожные знаки, дорожные ограждения, столбы оград и даже строения", — сказала Рейметс.