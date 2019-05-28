Голландская армия взяла на вооружение наземный беспилотный аппарат эстонского производства

Армия будет использовать беспилотники в проекте, который поможет определить, насколько новые беспилотные платформы повышают боевой потенциал подразделения и снизижают опасность для солдат.

Беспилотные транспортные средства были поставлены голландской армии вместе с необходимыми запчастями и принадлежностями. Milrem Robotics обеспечивает также обучение операторов и оказание прочих услуг, связанных с эксплуатацией техники

"Мы очень горды тем, что голландская армия будет использовать TheMIS. Участие в учениях доказало, что это эффективное средство для поддержки пехоты”, — сказал директор Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.

"TheMIS был выбран благодаря хорошей устойчивости на местности — этот полуторатонный робот может без проблем подниматься по уклону в 30 градусов, неся на себе по меньшей мере 750-килограммовую нагрузку”, — пояснил выбор голландцев командир подразделения Юлес ден Оуден.