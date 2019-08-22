Годовщину Балтийской цепи отметят в Таллинне днем истории

”Дискуссии пройдут на три темы: о Балтийской цепи, о пакте Молотова-Риббентропа и о событиях после Балтийской цепи. В них примут участие Давид Всевиов, Лаури Мялксоо, Рейн Вейдеманн, Андрус Ээвел и другие”, — отметила руководитель Музея Народного фронта Хелен Лаусма-Саар.

В перерыве между дискуссиями будут объявлены победители конкурса поэзии ”Vabaduse loits 2019, а также пройдут викторины на тему Балтийской цепи, можно будет составить пазл Балтийской цепи и принять участие в фотоигре. В туннеле под площадью Свободы можно будет ознакомиться с проектом ”Радио Свободы 39.89.19”, в рамках которого художник Лийна Сийб сделала звуковую инсталляцию из архивных записей Балитийской цепи и современных записей.

В 15.30 в исторической палатке начнется концерт, на котором будет представлены музыканты из трех балтийских стран. На сцену выйдет латвийский коллектив Dimanta Sisters. Старинные литовские народные песни исполнит ансамбль Folk Trio. Также выступят победительница детского песенного конкурса Tähtede lava эстонская певица Глория Раудъярв и дуэт Бригиты Мурутар и Пауля Нейтсова. Вечер завершат Марек Садам и Тыну Лайкре.

Партнерами Музея Народного фронта в организации дня истории являются посольство Литовской Республики, посольство Латвийской Республики, Национальный архив и Ristik. Подробную информацию о дне можно получить на сайте.

23 августа 1989 года, через 50 лет после подписания секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, почти два миллиона человек рука об руку стояли в цепи из людей длиной 675,5 км, проходившей через три Балтийских государства, и скандировали: ”Свобода!”.