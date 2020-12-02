02.12.2020, 08:19

Годами совершавший домашнее насилие мужчина решил лечиться: "для меня важно, что моя женщина в меня верит"

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Кирсти Вайнкюла
EST 10
Годами совершавший домашнее насилие мужчина решил лечиться: "для меня важно, что моя женщина в меня верит"
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31-летний мужчина три раза был судим за насилие над матерями своих детей. Суд отправил его в группу поддержки для агрессивных мужчин — и ему там начало нравиться.

Все три раза Вируский уездный суд назначал Кусти (имя изменено) тюремный срок, но лишь условно — мужчина не отсидел и дня, только две ночи в арестном доме. Судьи всегда верили в то, что он исправится.

В январе 2015 года года он взял на кухне нож, подошел к сожительнице сзади и приставил его к ее шее. "Прощайся с детьми, я тебя убью!" — пригрозил мужчина.

На тот момент пара жила вместе три года, у них был общий трехлетний ребенок. Женщина не сообщала об инциденте в полицию, но и жить вместе с Кусти больше не смогла.

Спустя год Кусти ворвался в домой к женщине и их ребенку, сломав дверь и стекло на двери. Только тогда она заявила в полицию о насилии, было заведено уголовное дело. Женщина потребовала от суда, чтобы Кусти запретили к ней приближаться.

Это была не первая его судимость — до этого мужчину в уголовном порядке наказали за вождение в пьяном виде. новое судебное дело закончилось согласительным производством. Кусти получил условное заключение в 8 месяцев с испытательным сроком в 14 месяцев.

Бил, душил, угрожал убить


В 2017 году Кусти встретил Ольгу и у них родился ребенок, а в апреле 2019 года он напал на нее: схватил за руки, прижал к стене, локтем ударил в лицо и выкинул из квартиры так, что Ольга ударилась о перила на лестничной клетке. В итоге женщина получила травмы в районе живота.

В суде Кусти снова пошел на соглашение: тюремный срок в четыре месяца останется условным, если он в течение года пройдет назначенный психиатром план лечения.

Но уже 15 августа Кусти угрожал Ольге, что убьет ее. Он забрал у нее мобильный телефон, зажал между холодильником и раковиной, держал перед ее лицом кулак, приготовившись к удару. Когда женщине удалось вырваться, он скрутил ее, повалил на пол и ударил рукой по лицу так сильно, что женщина почувствовала привкус крови.

Затем Кусти поднял Ольгу, бросил ее на диван, обвязал вокруг шеи провод удлинителя, угрожая, что повесит ее, потом отволок ее на кухню и сунул голову в раковину. Когда Ольга снова вырвалась и позвала на помощь в открытое окно, Кусти схватил ее за ноги и угрожал скинуть вниз из окна. Он снова кинул ее на пол сказал: "вот теперь ты умрешь". Кусти начал душить женщину, но вдруг резко прекратил.

Ольга боялась, что слетевши с катушек сожитель убьет ее на само теле. Все ее тело было в синяках. Полиция увезла Кусти и запретила возвращаться к Ольге до семи утра следующего дня.

Утром в 7 часов Кусти был тут как тут, требовал у Ольги, чтобы та признала, что сама виновата, хотел помириться с женщиной и заняться сексом. Женщина отказалась и сказала, что их отношениям пришел конец. В ответ на это Кусти ее изнасиловал.

В суде Кусти снова пошел на соглашение, где ему назначили два года за решеткой, но заменили наказание на 717 часов общественно полезных работ, которые нужно выполнить в течение двух лет.

Также суд предписал ему пройти программу по предотвращению домашнего насилия "Внутренняя уверенность" и программу по воспитанию детей или же тренинг по общению с детьми. Кусти ту же начал посещать программы, алкоголь не употреблял. Общественные работы стал выполнять в местном доме призрения.

Однако в январе 2020 года сотрудник службы уголовного надзора обратился в суд с неотложным предложением реализовать тюремное заключение в отношении Кусти. Поводом для этого послужило то, что 21 декабря Ольга вызвала полицию с заявлением, что у нее дома "мужчина с запретом на употребление алкоголя". Полицейские обнаружили в квартире пьяную парочку.

Кусти объяснил полиции, что они с Ольгой повздорили, так как она припомнила ему его прошлые поступки. Это вывело мужчину из себя и он начал душить женщину. Вмешался ее сын, которого Кусти оттолкнул. Ольга на это решила не писать заявление. Кусти же заявил полиции, что не пил — запах алкоголя исходил от него, так как женщина вылила на него коктейль.

Положительные изменения


Суд все же решил не сажать Кусти в тюрьму и назначил ему лечение от алкогольной зависимости, а также отметил его положительный прогресс: мужчина выполнял общественные работы и усердно посещал социальные программы.

С последнего инцидента прошло уже 11 месяцев. Ольга и Кусти все еще вместе. Сам Кусти теперь не пьет и считает, что сам стал лучше, как и его семейная жизнь.

"Теперь уже я понимаю, что то, что я вытворял, было настоящим террором", — вспоминает Кусти свои отношения с матерью своего первого ребенка. Он заверяет, что извинился перед ней и у них хорошие отношения, он видится с ребенком.

"Вторая женщина у меня русская, с другим темпераментом. С ней нельзя делать все, что захочу. Живу больше под контролем. И когда она начинала провоцировать ссору, то я не мог сдерживаться", — рассказывает Кусти об отношениях с Ольгой.

Про угрозы убить свою сожительницу и выбросить ее из окна Кусти говорит, что пытался ее запугать — таким образом на подсознательном уровне хотел ее контролировать.

Мужчина говорит, что социальные программы помогли ему получить контроль над собой: "Когда чувствую, что начинаю заводиться, сознательно делаю паузу — выхожу на чуть-чуть или же отстраняюсь. Рецепт заключается как раз в том, что нужно поймать тот самый момент, когда начинает сносить крышу. Если проспишь его, то снова не сможешь себя контролировать".

Другим агрессивным мужчинам Кусти советует разобраться, в чем причина агрессии, и не обращать внимание на то, что говорят другие. "Например, про меня многие говорили, что этот мужик не изменится! Нужно найти кого-то, кто будет тебя поддерживать. Моя женщина верит в меня и теперь все выглядит по-другому", — заверил он.

Кусти отметил, что многим мужчинам не хватает силы воли, чтобы самостоятельно начать меняться. После участия в социальных программах он увидел, что агрессивных мужчин часто объединяет одно — трудное детство.

"Для меня важно, что моя женщина в меня верит", — подчеркивает Кусти. Ольга сама тоже верит в то, что женская поддержка крайне важна для мужчины. Она очень благодарна той программе, которую суд обязал Кусти пройти.

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