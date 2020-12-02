Годами совершавший домашнее насилие мужчина решил лечиться: "для меня важно, что моя женщина в меня верит"

Все три раза Вируский уездный суд назначал Кусти (имя изменено) тюремный срок, но лишь условно — мужчина не отсидел и дня, только две ночи в арестном доме. Судьи всегда верили в то, что он исправится.

В январе 2015 года года он взял на кухне нож, подошел к сожительнице сзади и приставил его к ее шее. "Прощайся с детьми, я тебя убью!" — пригрозил мужчина.

На тот момент пара жила вместе три года, у них был общий трехлетний ребенок. Женщина не сообщала об инциденте в полицию, но и жить вместе с Кусти больше не смогла.

Спустя год Кусти ворвался в домой к женщине и их ребенку, сломав дверь и стекло на двери. Только тогда она заявила в полицию о насилии, было заведено уголовное дело. Женщина потребовала от суда, чтобы Кусти запретили к ней приближаться.

Это была не первая его судимость — до этого мужчину в уголовном порядке наказали за вождение в пьяном виде. новое судебное дело закончилось согласительным производством. Кусти получил условное заключение в 8 месяцев с испытательным сроком в 14 месяцев.

Бил, душил, угрожал убить



В 2017 году Кусти встретил Ольгу и у них родился ребенок, а в апреле 2019 года он напал на нее: схватил за руки, прижал к стене, локтем ударил в лицо и выкинул из квартиры так, что Ольга ударилась о перила на лестничной клетке. В итоге женщина получила травмы в районе живота.

В суде Кусти снова пошел на соглашение: тюремный срок в четыре месяца останется условным, если он в течение года пройдет назначенный психиатром план лечения.

Но уже 15 августа Кусти угрожал Ольге, что убьет ее. Он забрал у нее мобильный телефон, зажал между холодильником и раковиной, держал перед ее лицом кулак, приготовившись к удару. Когда женщине удалось вырваться, он скрутил ее, повалил на пол и ударил рукой по лицу так сильно, что женщина почувствовала привкус крови.

Затем Кусти поднял Ольгу, бросил ее на диван, обвязал вокруг шеи провод удлинителя, угрожая, что повесит ее, потом отволок ее на кухню и сунул голову в раковину. Когда Ольга снова вырвалась и позвала на помощь в открытое окно, Кусти схватил ее за ноги и угрожал скинуть вниз из окна. Он снова кинул ее на пол сказал: "вот теперь ты умрешь". Кусти начал душить женщину, но вдруг резко прекратил.