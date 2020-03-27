Go Bus: автобусное сообщение продолжится, несмотря на более редкий график

Директор Go Bus напоминает, что при пользовании общественным транспортом для препятствования распространению вируса необходимо следовать требованиям, установленным руководителем чрезвычайного положения. ”Водители автобусов большей частью пожилые люди, входящие в группу риска заражения этим вирусом, а потому мы просим, как в интересах водителей, так и себя и других пассажиров, соблюдать между собой дистанцию. Проездные билеты заранее приобретайте перед рейсом в интернете или, в крайнем случае, у водителя при помощи банковской карты. В случае появления симптомов болезни следует при возможности избегать передвижения на общественном транспорте и использовать все средства для того, чтобы не передавать вирус дальше”, — сказал Мяндла.

Изменения в расписаниях Go Bus носят временный характер и вызваны связанным с чрезвычайным положением сокращением численности пассажиров. Поскольку обстановка может быстро измениться, автобусная фирма станет информировать об изменениях движения на междугородних линиях через свою домашнюю страницу. Вся информация, связанная с работающими и временно отменяемыми междугородними линиями компании Go Bus, собрана вместе в подразделе сайта предприятия „Eriolukorra info”. (Информация о чрезвычайном положении).

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