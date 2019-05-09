"Глупая шутка учеников". Кейлаской школе угрожали стрельбой

”Кейлаской школе угрожали стрельбой. Вчера вечером директор отправил в e-kool невнятную и неполную информацию о том, что опасности нет. Это привело к еще большей панике и неразберихе среди родителей”, — сообщил в редакцию читатель.
Директор школы Майт Тыйтоя подтвердил Delfi, что разговоры о том, что кто-то хочет устроить в школе стрельбу, действительно имели место. Тыйтоя сказал, что оповестил об этом родителей вчера в 20:30, а также повторно около полуночи, но заверил, что опасности нет.
”У страха глаза велики. Это была глупая шутка учеников. К настоящему моменту ситуация нормализовалась”, — сказал он. Также сегодня состоится и запланированный государственный экзамен по английскому языку.
Как именно ученики угрожали школе, директор не уточнил, но добавил, что выяснением обстоятельств займется полиция.