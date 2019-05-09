"Глупая шутка учеников". Кейлаской школе угрожали стрельбой

Директор школы Майт Тыйтоя подтвердил Delfi, что разговоры о том, что кто-то хочет устроить в школе стрельбу, действительно имели место. Тыйтоя сказал, что оповестил об этом родителей вчера в 20:30, а также повторно около полуночи, но заверил, что опасности нет.

”У страха глаза велики. Это была глупая шутка учеников. К настоящему моменту ситуация нормализовалась”, — сказал он. Также сегодня состоится и запланированный государственный экзамен по английскому языку.

Как именно ученики угрожали школе, директор не уточнил, но добавил, что выяснением обстоятельств займется полиция.