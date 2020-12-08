ГЛОБАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ПЛАН | Страны мира и ЕС планируют создать на Земле Солнце. Эстония тоже в этом участвует

Договор о создании международного экспериментального термоядерного реактора ITER был заключен в 2006 году между ЕС и Китаем, Индией, Японией, Кореей, Россией и США.

”Задачи глобальные: создать на Земле термоядерный реактор солнечного типа. Если план будет воплощен в жизнь, то мы получим практически вечный и неиссякаемый источник энергии ”, — отметил координатор производственных отношений со стороны Эстонии Отт Ребане.

Главная проблема, которую предстоит решить ученым, заключается в том, что для осуществления необходимой реакции требуется температура не менее 150 000 000 градусов. Единственный способ достичь этого — произвести все необходимые манипуляции в вакууме и контролировать их при помощи магнитного поля.

”При такой температуре вещества просто распадаются на электроны и атомные ядра. Единственный способ удержать эту плазму от распада — это путем непрерывной коррекции магнитного поля контролировать поток частиц со всех направлений”, — пояснил Ребане.

Эксперименты над процессом ведутся уже 50 лет и продолжаются сейчас.

Реактор уже на 70% готов Foto: ITER

Цель состоит в том, чтобы в результате реакции получить в десять раз больше энергии, чем было вложено. Команда проекта надеется приступить к реальному производству плазмы в течение 10 лет.

Глобальный проект обойдется в десятки миллиардов евро. Основные проблемы традиционной атомной энергетики — это ядерные отходы и истощение запасов урана. Термоядерный реактор в этом смысле более безопасен, поскольку материалы облучаются, но их активация в несколько раз меньше и ядерная реакция синтеза никак не может выйти из-под контроля, поскольку она заканчивается, как только плазма соприкасается с чем-либо.

Некая трагикомичность ситуации заключается в том, что до нас дойдет лишь половина полученного электричества. ”В итоге в качестве промежуточного звена придется использовать огромные парогенераторы и в ход пойдет лишь 48% вырабатываемого тепла, — сказал Ребане. — Именно поэтому будет необходимо получать намного больше энергии, чем было вложено”. Но при этом все равно энергии образуется много и это безопасно.