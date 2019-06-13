13.06.2019, 06:55

"Глобальный индекс миролюбия": страны Балтии вошли в ТОП 40, Россия — между Пакистаном и Конго

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Deutsche Welle
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"Глобальный индекс миролюбия": страны Балтии вошли в ТОП 40, Россия — между Пакистаном и Конго
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Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию в мире по таким критериям, как войны, терроризм и экспорт оружия. "Индекс миролюбия" вырос впервые с 2013 года.

Несмотря на все конфликты и насилие во всем мире, "Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index) впервые слегка повысился за последние пять лет. Это следует из обнародованного в среду, 12 июня, доклада лондонского Института экономики и мира (IEP), который ежегодно оценивает ситуацию более чем в 160 странах по таким критериям, как войны, терроризм, полицейское насилие, экспорт вооружений, сплоченность общества и соблюдение прав человека.

Основатель IEP Стив Килели, однако, полагает, что говорить о тенденции пока рано: многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, особенно вокруг Ирана. Конфликт с участием Ирана имел бы серьезные последствия для стран региона, пояснил он.

Самым миролюбивым регионом мира, по версии IEP, остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в минувшем году, а также сокращение притока мигрантов, отмечается в докладе.

Первое место в рейтинге сохранила Исландия. Второе место осталось за Новой Зеландией, а третье досталось Португалии.

Финляндия занимает 14 место. Страны Балтии идут практически в ряд, но самая миролюбивая из них — Латвия (35 место). Эстония заняла 37 место, а Литва — 38.

Россия занимает 154-е место между Пакистаном и Демократической Республикой Конго, Украина поднялась на две позиции и находится теперь 150-м месте между Северной Кореей и Суданом. Беларусь улучшила рейтинг на 4 позиции и вышла на 97-е место.

Сирия впервые за много лет поднялась с последнего места на предпоследнее. Теперь список миролюбивых стран замыкает Афганистан. Ситуация также ухудшилась в Турции, Йемене и Никарагуа. Стоимость насилия во всем мире Институт экономики и мира оценивает в 14,1 трлн долларов.

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