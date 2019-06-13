"Глобальный индекс миролюбия": страны Балтии вошли в ТОП 40, Россия — между Пакистаном и Конго

Несмотря на все конфликты и насилие во всем мире, "Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index) впервые слегка повысился за последние пять лет. Это следует из обнародованного в среду, 12 июня, доклада лондонского Института экономики и мира (IEP), который ежегодно оценивает ситуацию более чем в 160 странах по таким критериям, как войны, терроризм, полицейское насилие, экспорт вооружений, сплоченность общества и соблюдение прав человека.

Основатель IEP Стив Килели, однако, полагает, что говорить о тенденции пока рано: многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, особенно вокруг Ирана. Конфликт с участием Ирана имел бы серьезные последствия для стран региона, пояснил он.

Самым миролюбивым регионом мира, по версии IEP, остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в минувшем году, а также сокращение притока мигрантов, отмечается в докладе.

Первое место в рейтинге сохранила Исландия. Второе место осталось за Новой Зеландией, а третье досталось Португалии.