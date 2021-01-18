Главы профильных парламентских комиссий стран Балтии осудили задержание Навального и призвали к санкциям

"Мы, председатели парламентских комиссий по иностранным делам Эстони, Латвии и Литвы осуждаем задержание властями России Алексея Навального по возвращению его в Россию как очередную явную попытку российских кластей заглушить оппозиционные и критические голоса. Российские власти должны незамедлительно и без условий освободить г-на Навального и обеспечить ему безопасность", - говорится в заявлении.

Главы комиссий призвали власти России возбудить уголовное дело по факту отравления Навального и привлечь виновных к суду.

"Призываем своих европейских партнеров и парламентские объединения (в том числе ПАСЕ) твердо и быстро судить недемократические действия России и рассмотреть введение дополнительных санкций против тех, кто ответственен за незаконное задержание Навального".

Заявление подписали Энн Ээсмаа (Эстония), Жигимантас Павилионис (Литва) и Рихард Колси (Латвия).

Полный текст заявления здесь.

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