Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" не будет

В настоящее время жители Латвии и Литвы могут въезжать в Эстонию без соблюдения требования самоизоляции, если за 48 часов они сдали негативный тест на коронавирус, передает rus.err.
Из Эстонии в Латвию можно въехать, заполнив анкету в интернете. В Литве сейчас наиболее высокий показатель распространения коронавируса в странах Балтии, но туда также можно въехать сдав негативный тест за 48 часов. По словам министров, созданию нового "балтийского пузыря" мешает слишком быстрое распространение COVID-19.
"Пузырь сыграл важную роль во время первой волны. Сейчас ситуация везде плохая, честно говоря, необходимости в таком пузыре нет", - прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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