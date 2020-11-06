Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: нового "балтийского пузыря" не будет

В настоящее время жители Латвии и Литвы могут въезжать в Эстонию без соблюдения требования самоизоляции, если за 48 часов они сдали негативный тест на коронавирус, передает rus.err.

Из Эстонии в Латвию можно въехать, заполнив анкету в интернете. В Литве сейчас наиболее высокий показатель распространения коронавируса в странах Балтии, но туда также можно въехать сдав негативный тест за 48 часов. По словам министров, созданию нового "балтийского пузыря" мешает слишком быстрое распространение COVID-19.

"Пузырь сыграл важную роль во время первой волны. Сейчас ситуация везде плохая, честно говоря, необходимости в таком пузыре нет", - прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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