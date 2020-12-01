01.12.2020, 11:52

Главы кризисных штабов обратились к жителям Эстонии: "судьба планового лечения в ваших руках. Пожалуйста, следуйте правилам!"

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Главы кризисных штабов обратились к жителям Эстонии: "судьба планового лечения в ваших руках. Пожалуйста, следуйте правилам!"
Kollaaž

Руководители медицинских штабов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Йоэль Старкопф и Пеэп Тальвинг обратились к жителям Эстонии, подчеркивая, что результаты борьбы с эпидемией и дальшейная доступность врачебной помощи зависит от поведения каждого из нас.

В своем совместном обращении врачи просят уменьшить контакты, в случае неизбежных контактов обеспечивать рассредоточение, носить маски, следить за гигиеной рук и проветривать помещения.

”Сейчас Эстония с точки зрения заболеваемости COVID-19 движется в том направлении, которое уже диктует необходимость ограничения планового лечения. Количество работников и больничных коек в эстонской медицине ограничено”, — пишут врачи.

”Мы просим каждого внести свой вклад, чтобы больницы могли продолжать осуществлять плановое лечение в максимально возможных объемах. Это возможно только нашими совместными усилиями. От поведения каждого из нас зависит плановое лечение наших близких и других членов общества. От Тебя зависит лечение и качество жизни Твоей мамы, отца или соседа”.

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”Для приостановления распространения необходимо, упрощенно, чтобы коэффициент заразности, то есть R0 был меньше единицы (сейчас он составляет 1,25). Этого можно достичь, если каждый из нас приложит усилия и внесет свой вклад:
- Уменьшив контакты
- Снизив вероятность заражение при контактах, следуя принципу рассредоточения и нося маску
- Обеспечивая гигиену рук и следую этикету кашля”.

Также важна хорошая вентиляция внутренних помещений, в том числе проветривание. По возможности следует работать дома. Находясь в одном помещении с другими, нужно держать дистанцию и носить маску.

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