Главы кризисных штабов обратились к жителям Эстонии: "судьба планового лечения в ваших руках. Пожалуйста, следуйте правилам!"

В своем совместном обращении врачи просят уменьшить контакты, в случае неизбежных контактов обеспечивать рассредоточение, носить маски, следить за гигиеной рук и проветривать помещения.

”Сейчас Эстония с точки зрения заболеваемости COVID-19 движется в том направлении, которое уже диктует необходимость ограничения планового лечения. Количество работников и больничных коек в эстонской медицине ограничено”, — пишут врачи.

”Мы просим каждого внести свой вклад, чтобы больницы могли продолжать осуществлять плановое лечение в максимально возможных объемах. Это возможно только нашими совместными усилиями. От поведения каждого из нас зависит плановое лечение наших близких и других членов общества. От Тебя зависит лечение и качество жизни Твоей мамы, отца или соседа”.

”Для приостановления распространения необходимо, упрощенно, чтобы коэффициент заразности, то есть R0 был меньше единицы (сейчас он составляет 1,25). Этого можно достичь, если каждый из нас приложит усилия и внесет свой вклад:

- Уменьшив контакты

- Снизив вероятность заражение при контактах, следуя принципу рассредоточения и нося маску

- Обеспечивая гигиену рук и следую этикету кашля”.

Также важна хорошая вентиляция внутренних помещений, в том числе проветривание. По возможности следует работать дома. Находясь в одном помещении с другими, нужно держать дистанцию и носить маску.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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