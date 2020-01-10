Главы клиник в составе Клиники Тартуского университета выразили недоверие ее директору

Заведующие клиники заявили о недоверии к Прийту Ээлмяэ и попросили отозвать его с занимаемой должности: "Действия и поведение Прийта Ээлмяэ до настоящего времени привели к утрате всякого доверия между руководством Клиники Тартуского университета и руководителями более низкого звена — заведующими клиниками и директорами медицинских служб. Несмотря на все усилия с нашей стороны, за полтора года недоверие только усугубилось. После собрания 8 января мы не видим, как в такой атмосфере можно обеспечить спокойную работу по выполнению целей клиники, в первую очередь — конструктивное сотрудничество между Тартуским университетом и Клиникой Тартуского университета. В такой ситуации мы не видим иного решения, кроме выражения недоверия Прийту Ээлмяэ, и просим совет учреждения отозвать председателя правления в связи с утратой доверия".

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