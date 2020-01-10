Главы клиник в составе Клиники Тартуского университета выразили недоверие ее директору

Заведующие 16 клиниками направили в пятницу письмо в совет Клиники Тартуского университета, предложив освободить возглавляющего клинику с конца 2018 года Ээлмяэ от занимаемой должности, сообщил 10 января новостной портал ERR.
Все подписавшиеся под заявлением также работают профессорами на медицинском факультете Тартуского университета.
"На состоявшемся 8 января собрании председатель правления Клиники Тартуского университета Прийт Ээлмяэ проинформировал заведующих клиниками и медицинских служб о плане сократить в ближайшие два месяца все должности заведующих клиниками. Это касается всех клиник, которых в общей сложности 18. По словам председателя правления, речь идет о плане по внедрению в клинике управленческой карьеры для врачей", — говорится в письме, по словам авторов которого эти планы с ними никак не обсуждались.
Заведующие клиники заявили о недоверии к Прийту Ээлмяэ и попросили отозвать его с занимаемой должности: "Действия и поведение Прийта Ээлмяэ до настоящего времени привели к утрате всякого доверия между руководством Клиники Тартуского университета и руководителями более низкого звена — заведующими клиниками и директорами медицинских служб. Несмотря на все усилия с нашей стороны, за полтора года недоверие только усугубилось. После собрания 8 января мы не видим, как в такой атмосфере можно обеспечить спокойную работу по выполнению целей клиники, в первую очередь — конструктивное сотрудничество между Тартуским университетом и Клиникой Тартуского университета. В такой ситуации мы не видим иного решения, кроме выражения недоверия Прийту Ээлмяэ, и просим совет учреждения отозвать председателя правления в связи с утратой доверия".
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