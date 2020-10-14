Главврач психиатрической клиники PERH: коронакризисное время действует на наших пациентов разрушительно

Главврач Психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (учреждение также известно под именем Seewald) психиатр Маргус Лыокене в интервью Eesti Päevaleht говорит, что новым наплывом они справятся, но клиника всё же не резиновая.

"Подводя итоги этого года, можно сказать, что в период пандемии наиболее уязвима была группа, страдающая циклотимическим расстройством и паническими атаками. Было довольно много новых обращений. Именно с тревожностью и депрессией.

Еще не время сравнивать цифры, но практически каждую неделю приходит кто-то, у кого расстройство впервые проявилось весной или в начале лета. По всей видимости, люди были подвержены психическим расстройствам и раньше, но они проявлялись настолько явно, чтобы обращаться за помощью на клиническом уровне", — поясняет Лыокене

При этом люди сами подчеркивают, что их психические проблемы связаны с коронавирусом.

"Они не могли сами с ними справиться, находясь дома. Одним из факторов является то, что многие потеряли работу. Или их отправили в отпуск с минимальной зарплатой. Рабочее место как бы сохранилось, но на намом деле работы не было. Таких очень много", — говорит врач.

"В случае тяжелых заболеваний — шизофрения и тому подобные — ситуация остается относительно без изменений. Но в части подверженных депрессии и панике людей — положение ухудшилось. С одной стороны появились и новые пациенты, а с другой — обострилось расстройство и у имевшихся".

Врач выделяет несколько аспектов, которые усугубляют состояние предрасположенных к тревожности и депрессии людей, в ситуации, когда они вынуждены находиться в четырех стенах.

"Человеку нужен регулярный дневной ритм (в хорошем смысле рутина — когда человек встает, общается, работает, отдыхает), регулярный и нормальный сон, такое же питание. Ему требуется активность — физическая и психическая. Если человек вынужден находится в четырех стенах, все эти ритмы нарушаются и повышаются факторы риска у людей, подверженных психическим недугам", — объясняет психиатр.

Наконец, людям не рекомендуется употреблять алкоголь и другие психоактивные вещества. "Я сам замечал в магазине, что у совершенно нормальных женщин в корзинке две бутылки вина. А что можно делать в четырех стенах? Алкоголь и другие транквилизаторы — очень большая проблема".