14.10.2020, 08:58

Главврач психиатрической клиники PERH: коронакризисное время действует на наших пациентов разрушительно


Йоосеп Тикс, Eesti Päevaleht
EST
Главврач психиатрической клиники PERH: коронакризисное время действует на наших пациентов разрушительно
Kiur Kaasik

Показатели заболеваемости коронавирусом блекнут по сравнению с проблемами душевного здоровья. Психические недуги бьют по людям в десятки раз чаще, чем диагностируют заболевших COVID-19. В то время, пока ограничения и самоизоляция помогают бороться с вирусом, подавленность, обусловленная нахождением в четырех стенах, сокрушительно влияла на душевное здоровье многих людей.

Главврач Психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (учреждение также известно под именем Seewald) психиатр Маргус Лыокене в интервью Eesti Päevaleht говорит, что новым наплывом они справятся, но клиника всё же не резиновая.

"Подводя итоги этого года, можно сказать, что в период пандемии наиболее уязвима была группа, страдающая циклотимическим расстройством и паническими атаками. Было довольно много новых обращений. Именно с тревожностью и депрессией.

Еще не время сравнивать цифры, но практически каждую неделю приходит кто-то, у кого расстройство впервые проявилось весной или в начале лета. По всей видимости, люди были подвержены психическим расстройствам и раньше, но они проявлялись настолько явно, чтобы обращаться за помощью на клиническом уровне", — поясняет Лыокене

При этом люди сами подчеркивают, что их психические проблемы связаны с коронавирусом.

"Они не могли сами с ними справиться, находясь дома. Одним из факторов является то, что многие потеряли работу. Или их отправили в отпуск с минимальной зарплатой. Рабочее место как бы сохранилось, но на намом деле работы не было. Таких очень много", — говорит врач.
"В случае тяжелых заболеваний — шизофрения и тому подобные — ситуация остается относительно без изменений. Но в части подверженных депрессии и панике людей — положение ухудшилось. С одной стороны появились и новые пациенты, а с другой — обострилось расстройство и у имевшихся".

Врач выделяет несколько аспектов, которые усугубляют состояние предрасположенных к тревожности и депрессии людей, в ситуации, когда они вынуждены находиться в четырех стенах.

"Человеку нужен регулярный дневной ритм (в хорошем смысле рутина — когда человек встает, общается, работает, отдыхает), регулярный и нормальный сон, такое же питание. Ему требуется активность — физическая и психическая. Если человек вынужден находится в четырех стенах, все эти ритмы нарушаются и повышаются факторы риска у людей, подверженных психическим недугам", — объясняет психиатр.

Наконец, людям не рекомендуется употреблять алкоголь и другие психоактивные вещества. "Я сам замечал в магазине, что у совершенно нормальных женщин в корзинке две бутылки вина. А что можно делать в четырех стенах? Алкоголь и другие транквилизаторы — очень большая проблема".

По словам врача, употребление психоактивных веществ и психические расстройства идут рука об руку. Употребление алкоголя лишь усугубляет ситуацию, но ведь сплошь и рядом мы видим, как тревожность, депрессию или нарушение сна люди пытаются лечить алкоголем.
Если посмотреть статистику и исследования, то процент людей с тревожностью и депрессией у нас довольно велик. Считается, что в Эстонии таких примерно 35%.

"Говорят, что примерно 50 случаев COVID-19 на 100 000 населения — это уже кризис. В прошлом году на 100 000 населения случаев расстройств психики и поведения у нас было 1781,6. В Зеленой книге душевного здоровья написано: "Ориентировочно в Эстонии в 2017 году от душевных расстройств страдало 13,2% населения". Это около 175 000 человек", — с тревогой говорит врач и отмечает, что такая сложная ситуация отмечается по всему миру.

В действительности, по мнению специалиста, не совсем психически здоровых людей среди нас больше. По статистике, у каждого третьего человека в жизни есть период, когда можно клинически диагностировать то или иное расстройство.

"В этом году с диагнозом COVID-19 скончались 68 человек. В то же время к сентябрю этого года самоубийство совершили 130 человек. Самоубийств почти в два раза больше, чем смертей от коронавируса. Можно было бы их предупредить? Та же самая Зеленая книга, по существу говорит: не было бы депрессии, не было бы так много самоубийств".

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