Главврач PERH: я согласен завершить дело о нападении в быстром порядке

"Нападавший в показаниях ссылается на недовольство каким-то врачом и признает, что мог перепутать человека. Во всяком случае я считаю это крайне неприятным и недопустимым нападением в отношении врача, даже если целью его атаки был хоть какой-то другой врач", — сообщил Талвинг в публичном обращении.

Талвинг добавил, что он не пересекался с напавшим на него лицом ни в роли врача, ни в какой-либо другой роли, и он глубоко сомневается в правдивости показаний и мотивов нападавшего.

Главвврач сообщил, что так как нападавший пойман, а в более длинном расследовании и судебном процессе он не видит смысла, то он согласен завершить дело в быстром порядке. Талвинг также подал требование о возмещении ущерба.

3 февраля вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое оказалось мочой.

Напавший на главврача PERH Пеэпа Талвинга Тоомас Эрм Вилсон пошел на соглашение с прокуратурой и признал себя виновным в нападении на Талвинга. Вилсон сам пришел и сдался полиции, когда был объявлен в розыск.