Главу Стоматологической клиники ТУ и старшую медсестру подозревают в коррупции

На прошлой неделе Бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны предъявило руководителю Стоматологической клиники Тартуского университета и старшей медицинской сестре подозрение, согласно которому они нарушили условия проведения государственных закупок.
Подозрения касаются закупки по меблировке новых помещений клиники. Сейчас следствие пытается выяснить, получили подозреваемые что-то за предпочтительное отношение к одному предприятию.
Главу стоматологической клиники также подозревают в том, что последние семь лет он в своем кабинете оказывал услуги по лечению зубов, не имея разрешение на соответствующую деятельность.
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