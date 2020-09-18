18.09.2020, 16:57

Главу Стоматологической клиники ТУ и старшую медсестру подозревают в коррупции

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Tartu Ülikooli Kliinikum september 2020
Tartu Ülikooli KliinikumFoto: Anni Õnneleid

На прошлой неделе Бюро по борьбе с коррупцией Департамента полиции и погранохраны предъявило руководителю Стоматологической клиники Тартуского университета и старшей медицинской сестре подозрение, согласно которому они нарушили условия проведения государственных закупок.

Подозрения касаются закупки по меблировке новых помещений клиники. Сейчас следствие пытается выяснить, получили подозреваемые что-то за предпочтительное отношение к одному предприятию.

Главу стоматологической клиники также подозревают в том, что последние семь лет он в своем кабинете оказывал услуги по лечению зубов, не имея разрешение на соответствующую деятельность.

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