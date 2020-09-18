Главу Стоматологической клиники ТУ и старшую медсестру подозревают в коррупции

Подозрения касаются закупки по меблировке новых помещений клиники. Сейчас следствие пытается выяснить, получили подозреваемые что-то за предпочтительное отношение к одному предприятию.

Главу стоматологической клиники также подозревают в том, что последние семь лет он в своем кабинете оказывал услуги по лечению зубов, не имея разрешение на соответствующую деятельность.