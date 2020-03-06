Главред "МК-Эстонии": закрытие "Новостей Эстонии" не отразится на газете, мы планируем увеличить тираж

"Газету "МК-Эстония" данная ситуация не касается. Насколько я понимаю, проблема возникла лишь у ТВ-проекта "Новости Эстонии". Печатная и интернет версии "МК-Эстонии" продолжают работать", — говорит Мокиевский.

По его словам, у газеты хорошие экономические показатели. "Последняя подписная кампания показала рост числа подписчиков у "МК-Эстонии" на 8% и в данный момент мы рассматриваем вопрос увеличения тиража издания", — отмечает Мокиевский.

В BMA входят ПБК, несколько рекламных агенств, дистрибьютор телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".

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