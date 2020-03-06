Главред "МК-Эстонии": закрытие "Новостей Эстонии" не отразится на газете, мы планируем увеличить тираж
Медиахолдинг ВМА, в который входит канал ПБК, принял решение прервать с 19 марта производство ежедневной программы новостей ”Новости Эстонии”. В BMA также входит газета "МК-Эстония". По словам главреда издания Андрея Мокиевского, закрытие передачи не отразится на газете.
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