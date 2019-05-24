С понедельника главным редактором русского Delfi станет Андрей Шумаков, который до сих пор работал редактором журнала Jana.
"В первую очередь, слова благодарности Дмитрию Кукушкину, который больше года руководил русским Delfi и вывел рубрику мнений, видео-журналистику и подкасты на новый и очень высокий уровень. Мы с Димой единого мнения, что RusDelfi нужно и можно развивать еще быстрее. Вместе мы решили, что для совершения следующего скачка следует передать эстафетную палочку человеку, который бурлит от энергии и идей", - сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.
"У Андрея есть опыт и умения, как увеличить количество и качество оригинального контента на русском языке и найти новые журналистские возможности для доведения нашего творчества до тех читателей, которые сегодня еще не открыли для себя нас. Перед новым главным редактором много захватывающих вызовов, и я знаю, что Андрей готов к этому".
Андрей Шумаков (37) опытный журналист и медиаменеджер с более чем 20-летним стажем работы в различных печатных и онлайн-изданиях. Ранее Андрей Шумаков возглавлял самый популярный российский онлайн-портал “Советского спорта” Sovsport.ru, а также занимался развитием социальных сетей телеканала ETV+.
"Перед редакцией стоит задача - усилить лидерские позиции rus.delfi на русскоязычном медиа-рынке, используя по максимуму как творческий, так и технический потенциал холдинга Ekspress Meedia”, - прокомментировал свое назначение новый главный редактор портала Андрей Шумаков.
"Я благодарен Ekspress Meedia и Урмо за проявленное доверие. Время на посту главного редактора RusDelfi я считаю одним из главных жизненных университетов, давшим мне возможность работать в лучшей медиа-корпорации Эстонии рядом с прекрасными профессионалами своего дела, у которых я очень многому смог научиться. Однако на данном этапе порталу нужен гораздо более искушенный и опытный в сфере онлайн-журналистики руководитель, и я со спокойным сердцем передаю этот пост в руки Андрея Шумакова, чей послужной список включает работу в ведущих российских электронных изданиях. Отдельное спасибо нашему дружному коллективу, уверен, что вы обязательно справитесь с новыми непростыми вызовами!" - сказал Дмитрий Кукушкин.