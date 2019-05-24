Главным редактором русского Delfi станет Андрей Шумаков

"В первую очередь, слова благодарности Дмитрию Кукушкину, который больше года руководил русским Delfi и вывел рубрику мнений, видео-журналистику и подкасты на новый и очень высокий уровень. Мы с Димой единого мнения, что RusDelfi нужно и можно развивать еще быстрее. Вместе мы решили, что для совершения следующего скачка следует передать эстафетную палочку человеку, который бурлит от энергии и идей", - сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

"У Андрея есть опыт и умения, как увеличить количество и качество оригинального контента на русском языке и найти новые журналистские возможности для доведения нашего творчества до тех читателей, которые сегодня еще не открыли для себя нас. Перед новым главным редактором много захватывающих вызовов, и я знаю, что Андрей готов к этому".

Андрей Шумаков (37) опытный журналист и медиаменеджер с более чем 20-летним стажем работы в различных печатных и онлайн-изданиях. Ранее Андрей Шумаков возглавлял самый популярный российский онлайн-портал “Советского спорта” Sovsport.ru, а также занимался развитием социальных сетей телеканала ETV+.

"Перед редакцией стоит задача - усилить лидерские позиции rus.delfi на русскоязычном медиа-рынке, используя по максимуму как творческий, так и технический потенциал холдинга Ekspress Meedia”, - прокомментировал свое назначение новый главный редактор портала Андрей Шумаков.