Главный врач PERH призвал ввести в Эстонии жесткие ограничения

Для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, без трудных решений, например, введения строгих ограничений или чрезвычайного положения, Эстонии не обойтись, считает главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Тальвинг.
Выступая накануне поздно вечером в прямом эфире Эстонского телевидения он заявил, что нынешние рекомендации люди не воспринимают всерьез, а потому необходимо принимать более серьезные меры, передает RusERR.
Тот факт, что каждый день в больницах появляется по десять новых пациентов с коронавирусом, вызывает беспокойство, а для того, чтобы приостановить распространение Covid-19, необходимо в определенной степени закрыть страну, сказал Тальвинг.
"Мы должны очень хорошо подумать о мерах. Хорошего варианта нет здесь нет. В какой-то момент определенное закрытие страны должно произойти, и я очень хорошо знаю, что люди пострадают, деятельность будет ограничена, но я думаю, что у нас нет другого пути", - подчеркнул главный врач PERH.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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