Главный врач PERH призвал ввести в Эстонии жесткие ограничения

Выступая накануне поздно вечером в прямом эфире Эстонского телевидения он заявил, что нынешние рекомендации люди не воспринимают всерьез, а потому необходимо принимать более серьезные меры, передает RusERR.

Тот факт, что каждый день в больницах появляется по десять новых пациентов с коронавирусом, вызывает беспокойство, а для того, чтобы приостановить распространение Covid-19, необходимо в определенной степени закрыть страну, сказал Тальвинг.

"Мы должны очень хорошо подумать о мерах. Хорошего варианта нет здесь нет. В какой-то момент определенное закрытие страны должно произойти, и я очень хорошо знаю, что люди пострадают, деятельность будет ограничена, но я думаю, что у нас нет другого пути", - подчеркнул главный врач PERH.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!