09.03.2019, 09:45

Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

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Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo
Reformierakonna uus peasekretär Erkki KeldoFoto: Rauno Volmar

В пятницу вечером главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо разослал своим коллегам по партии письмо, в котором написал, что решение Центристской партии отказаться от коалиционных переговоров было сюрпризом и показывает то, что центристы продолжают избирательную компанию.

Кельдо написал:

Дорогой однопартиец!

На этой неделе у нас было насыщенное и интересное время коалиционных переговоров, сейчас я кратко подведу итоги.

В понедельник руководство партии решило начать встречи, чтобы определить точки соприкосновения с возможными коалиционными партнерами. Вместе с Кайей в делегацию были выбраны Юрген Лиги, Таави Рыйвас, Арто Аас и я. Мы встретились с соцдемами, Isamaa и с Центристской партией. В среду руководство сделало предложение начать коалиционные переговоры с Центристской партией.

Сегодня получили на это предложение отрицательный ответ.

Смотря на публичные комментарии членов Центристской партии, мне кажется, что Юри Ратас адекватно не отразил однопартийцам взаимные беседы делегации и руководителей партии. Нашим искренним желанием было создать с центристами правительство равных партнеров, которое представляло бы как можно больше и как можно более разных людей Эстонии. Ясно, что при заключении коалиционного договора обе стороны должны идти на уступки, но ясно и то, что обе стороны должны придерживаться своих основных предвыборных обещаний.

Комментарии о том, что мы хотим забрать деньги у детей и пенсионеров не являются правдой, кажется, что это продолжающаяся избирательная кампания. Но, Центристская партия свое решение озвучила, и мы его приняли.

Исходя абсолютно из этих же принципов сегодня руководство Партии реформ решило предложить начать коалиционные переговоры соцдемам и Isamaa. Программы как Isamaa, так и соцдемов серьезны. Там есть предложения, которые вывели бы жизнь в Эстонии на новый уровень. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы образовать правительство, которое обеспечит Эстонии лучшее будущее.

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