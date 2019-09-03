Главный экзаменатор Авторегистра назвал основную причину длинных очередей на водительский экзамен

По статистике департамента, из вторично сдающих экзамен это успешно делают всего 37%, а на третьей попытке — 33% экзаменующихся, пишет rus.err.ee.

В текущем году 761 водителя сдавали экзамен в четвертый раз, а 446 — уже в пятый. Рекорд удерживает выпускник автошколы, который не смог сдать экзамен с 46 попыток.

"Такие серийные неудачники — основная причина длинных очередей на сдачу экзамена", — пояснил Ванамыйза, по оценке которого неспособность сдать экзамен с трех попыток выходит за границы нормального.