Главный экзаменатор Авторегистра назвал основную причину длинных очередей на водительский экзамен

В ситуации, когда каждое лето очередь на сдачу экзамена на право управления транспортным средством категории "B" достигает двух месяцев, виноваты серийные неудачники, которые по много раз проваливают этот экзамен, считает глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза в статье-мнении, опубликованной накануне несколькими региональными газетами.
По статистике департамента, из вторично сдающих экзамен это успешно делают всего 37%, а на третьей попытке — 33% экзаменующихся, пишет rus.err.ee.
В текущем году 761 водителя сдавали экзамен в четвертый раз, а 446 — уже в пятый. Рекорд удерживает выпускник автошколы, который не смог сдать экзамен с 46 попыток.
"Такие серийные неудачники — основная причина длинных очередей на сдачу экзамена", — пояснил Ванамыйза, по оценке которого неспособность сдать экзамен с трех попыток выходит за границы нормального.
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