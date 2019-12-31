31.12.2019, 16:20
Главные события 2020 года: пенсии, минималка, Путин, Трамп и фильм Нолана
2020 год в Эстонии признан годом дигитальной культуры. Смотрите главные события нового десятилетия по версии RusDelfi.
Ключевые события для Эстонии:
- 1-го января минимальная зарплата увеличится до 584 евро в месяц.
- Увеличится акциз на табак, топливо и электроэнергию. Подробнее об изменениях в законах читайте ЗДЕСЬ.
- 9 февраля эстонский фильм "Правда и справедливость" может выиграть премию Оскара. (Кино попало в расширенный список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке).
- 2 — 8 марта — чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллинне
- 1-го апреля пенсии вырастут на 45 евро.
- 17 — 19 июня — возможно, Владимир Путин приедет в Тарту летом.
- Летом в Таллинне пройдет ”Инициатива трех морей”, куда, возможно, приедет президент США Доналд Трамп.
- Подготовка к масштабной переписи населения 2021-2022 года.
- Скорее всего, очередные скандалы с Мартом Хельме!
NB! Мы не вписывали ежегодные мероприятия: конкурс Евровидения, театральные фестивали, рядовые встречи лидеров стран и другие.
Зарубежные:
- 31-го января выход Великобритании из Евросоюза (но это неточно).
- 14 января прекращается поддержка обновлений операционной системы Windows 7.
- 9-го мая 75-летие годовщины окончания Второй мировой войны.
- 30-го августа президентские выборы в Белоруссии.
- 3-го ноября выборы президента США.
Спортивные
- 8 — 24 мая состоится Чемпионат мира по хоккею.
- 12 —12 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу в 11 странах.
- 24 — 9 августа в Япония пройдут летние Олимпийские игры.
Премьеры фильмов
- Довод — фильм Кристофера Нолана
- Форсаж 9
- Пила 9
- Топ Ган: Мэверик
- King's Man: Начало
- 1917
- Охотник на чудовищ
Пишите в комментариях или на почту rus@delfi.ee — какое событие 2020 года самое важное для вас.
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