31.12.2019, 16:20

Главные события 2020 года: пенсии, минималка, Путин, Трамп и фильм Нолана


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Laulupidu 2019
Laulupidu 2019Foto: Kristjan Järv

2020 год в Эстонии признан годом дигитальной культуры. Смотрите главные события нового десятилетия по версии RusDelfi.

Ключевые события для Эстонии:

  • 1-го января минимальная зарплата увеличится до 584 евро в месяц.
  • Увеличится акциз на табак, топливо и электроэнергию. Подробнее об изменениях в законах читайте ЗДЕСЬ.
  • 9 февраля эстонский фильм "Правда и справедливость" может выиграть премию Оскара. (Кино попало в расширенный список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке).
  • 2 — 8 марта — чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллинне
  • 1-го апреля пенсии вырастут на 45 евро.
  • 17 — 19 июня — возможно, Владимир Путин приедет в Тарту летом.
  • Летом в Таллинне пройдет ”Инициатива трех морей”, куда, возможно, приедет президент США Доналд Трамп.
  • Подготовка к масштабной переписи населения 2021-2022 года.
  • Скорее всего, очередные скандалы с Мартом Хельме!
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NB! Мы не вписывали ежегодные мероприятия: конкурс Евровидения, театральные фестивали, рядовые встречи лидеров стран и другие.
Зарубежные:

  • 31-го января выход Великобритании из Евросоюза (но это неточно).
  • 14 января прекращается поддержка обновлений операционной системы Windows 7.
  • 9-го мая 75-летие годовщины окончания Второй мировой войны.
  • 30-го августа президентские выборы в Белоруссии.
  • 3-го ноября выборы президента США.

Спортивные

  • 8 — 24 мая состоится Чемпионат мира по хоккею.
  • 12 —12 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу в 11 странах.
  • 24 — 9 августа в Япония пройдут летние Олимпийские игры.

Премьеры фильмов

  • Довод — фильм Кристофера Нолана
  • Форсаж 9
  • Пила 9
  • Топ Ган: Мэверик
  • King's Man: Начало
  • 1917
  • Охотник на чудовищ

Пишите в комментариях или на почту rus@delfi.ee — какое событие 2020 года самое важное для вас.

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