Главные события 2020 года: пенсии, минималка, Путин, Трамп и фильм Нолана

1-го января минимальная зарплата увеличится до 584 евро в месяц.

Увеличится акциз на табак, топливо и электроэнергию. Подробнее об изменениях в законах читайте ЗДЕСЬ.

9 февраля эстонский фильм "Правда и справедливость" может выиграть премию Оскара. (Кино попало в расширенный список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке).

2 — 8 марта — чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллинне

1-го апреля пенсии вырастут на 45 евро.

17 — 19 июня — возможно, Владимир Путин приедет в Тарту летом.

Летом в Таллинне пройдет ”Инициатива трех морей”, куда, возможно, приедет президент США Доналд Трамп.

Подготовка к масштабной переписи населения 2021-2022 года.

Скорее всего, очередные скандалы с Мартом Хельме!



NB! Мы не вписывали ежегодные мероприятия: конкурс Евровидения, театральные фестивали, рядовые встречи лидеров стран и другие.

Зарубежные:



31-го января выход Великобритании из Евросоюза (но это неточно).

14 января прекращается поддержка обновлений операционной системы Windows 7.

9-го мая 75-летие годовщины окончания Второй мировой войны.

30-го августа президентские выборы в Белоруссии.

3-го ноября выборы президента США.

Спортивные

8 — 24 мая состоится Чемпионат мира по хоккею.

12 —12 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу в 11 странах.

24 — 9 августа в Япония пройдут летние Олимпийские игры.

Премьеры фильмов

Довод — фильм Кристофера Нолана

Форсаж 9

Пила 9

Топ Ган: Мэверик

King's Man: Начало

1917

Охотник на чудовищ

Пишите в комментариях или на почту rus@delfi.ee — какое событие 2020 года самое важное для вас.