18.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗЕ ДЕНЬ: Трагический пожар, очередной шторм и откровения бывшей эмигрантки


EST
Vene Delfi Kohtla-Järvel 18.02.2020
Vene Delfi Kohtla-Järvel 18.02.2020Foto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 18 февраля.

ФОТО И ВИДЕО | RusDelfi в Кохтла-Ярве: в Центре культуры состоялась встреча с читателями

Andres Putting

RusDelfi превращает встречи с читателями в традицию. На этот раз с 18 по 20 февраля редакция популярного русскоязычного портала RusDelfi будет работать в Кохтла-Ярве. Во вторник вечером в Центре культуры прошла встреча сотрудников редакции с читателями.
Loe edasi...

ФОТО | Трагический пожар в Пельгулинне: мать спустила младенца вниз с помощью самодельного каната

Foto: Jaanus Lensment

Утром 13 февраля на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом. В пожаре погиб один человек, еще 12 были доставлены в больницу.
Loe edasi...

На Эстонию наступает очередной шторм: на выходных ветер может быть очень сильным

Foto: Andres Putting

Согласно данным на настоящий момент, на предстоящих выходных снова ожидается сильный ветер. Завтра и послезавтра погода будет более спокойной, но в пятницу действие области низкого давления над Скандинавией усилится, что приведет к сильному ветру, а также дождю и мокрому снегу.
Loe edasi...

Вернувшаяся на родину эстонка: я долгое время притворялась, что жизнь на чужбине прекрасна. И однажды мне это надоело!

Foto: Argo Ingver

Совсем скоро Эстония будет отмечать День независимости. Одна из читательниц Naistekas рассказала свою историю, почему она больше не думает над переездом в другую страну, а любит Эстонию всей душой.
Loe edasi...

В Таллинне семейный врач отказывался выписывать противозачаточные из-за своих религиозных убеждений

Unsplash

Оказывавший в Таллинне услугу семейного врача молодой медик был вынужден покинуть свое рабочее место, так как из-за своих религиозных убеждений не продлевал рецепты на противозачаточные средства, пишет Rus ERR.
Loe edasi...

Стало известно о долгах Максима Галкина после его отъезда с семьей из России

screenshot-youtube

Максим Галкин уже девять лет не оплачивает штрафы за превышение скорости. Правда, сумма, которую муж Аллы Пугачевой задолжал государству, небольшая, пишут "Дни.ру"
Loe edasi...

Читайте также: