ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Выборы председателя Isamaa и День матери



В день открытия чемпионата мира по хоккею президент России Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Игра в Сочи завершилась со счетом 14:7 в пользу команды российского лидера.

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Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Фото: Pixabay



Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания. Об этом свидетельствует рейтинг агентства недвижимости Domire Estate, пишет Lenta.ru.

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ФОТО: Женщина нашла жемчужину в устрице за ужином в таллиннском ресторане

Фото: личная коллекция



В понедельник вечером Луа Кескюла с мужем решили отпраздновать вторую годовщину свадьбы в ресторане, где женщине повезло найти в своей устрице редкую жемчужину.

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Чья на самом деле продукция скрывается под упаковками с эстонскими названиями



Когда-то очень давно представители местных швейных предприятий говорили, что не собираются переводить производство в страны третьего мира, потому что эстонский продукт — это эстонский продукт. Сейчас волна сокращений идет сразу на трех швейных фабриках — расходы на рабочую силу тут стали слишком высоки. Это значит, что одежду будут шить где-нибудь в Бангладеш. А откуда поступают продукты, которые мы привыкли считать эстонскими? — спрашивает "МК-Эстония".

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Знаменитая российская фигуристка рассказала о разводе с боксером

Irina Slutskaya Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS



Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ, была знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая. 7-кратная чемпионка Европы впервые подробно рассказала о своем разводе с Сергеем Михеевым.

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ГАЛЕРЕЯ: И дождь не помеха! В Нарве прошла ярмарка

Narva laat Foto: Фото: Организаторы весенней ярмарки

ТОП "Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему На Эстонию надвигаются грозы Государственная метеослужба: на такое же жаркое лето, как в прошлом году, надеяться не стоит



11 мая в Нарве, на территории Ида-Вирумааского центра профессионального образования, который и являлся главным организатором мероприятия, состоялась традиционная весенняя ярмарка, еще раз доказавшая, что ни смотря на дождливую погоду, по-прежнему популярна среди нарвитян и гостей приграничного города.

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"Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему



Читательница "МК-Эстония" Людмила Алексеева из Тарту рассуждает на тему серых паспортов:

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ФОТО: Полицейские помогли блуждавшим по дороге собачкам вернуться к хозяину

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Вчера вечером полицейские Карл и Катрин заметили на шоссе Пийбе двух собачек. Находиться на дороге животным было опасно, поэтому стражи порядка попытались по чипам установить личность их хозяина, но безрезультатно.

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Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России

Foto: Rauno Volmar



В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR.

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