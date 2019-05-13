ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Выборы председателя Isamaa и День матери

В субботу состоялся съезда партии Isamaa, на котором в качестве председателя был переизбран Хелир-Валдор Сеэдер. А в воскресенье страна праздновала День матери. Читайте самые интересные новости выходных в нашей подборке!
Акцизы на пиво в Эстонии одни из самых высоких в Европе
Акцизы на пиво в Финляндии самые высокие в Европе, примерно в два раза больше, чем в Эстонии, однако при этом в Эстонии акцизы в те же два раза выше, чем в Латвии, пишет издание Taloussanomat. Loe edasi...
Жертвами торговли людьми в Эстонии становятся украинцы, молдаване, таджики
В Эстонии в последнее время много случаев торговли людьми связано со сферой труда. Работающими нелегально гражданами третьих стран легко манипулировать, они боятся попросить помощи, однако они могут обратиться в Инспекцию труда, пишет rus.err. Loe edasi...
ВИДЕО: Путин забросил 8 шайб в гала-матче НХЛ и неожиданно упал
В день открытия чемпионата мира по хоккею президент России Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Игра в Сочи завершилась со счетом 14:7 в пользу команды российского лидера. Loe edasi...
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания. Об этом свидетельствует рейтинг агентства недвижимости Domire Estate, пишет Lenta.ru. Loe edasi...
ФОТО: Женщина нашла жемчужину в устрице за ужином в таллиннском ресторане
В понедельник вечером Луа Кескюла с мужем решили отпраздновать вторую годовщину свадьбы в ресторане, где женщине повезло найти в своей устрице редкую жемчужину. Loe edasi...
Чья на самом деле продукция скрывается под упаковками с эстонскими названиями
Когда-то очень давно представители местных швейных предприятий говорили, что не собираются переводить производство в страны третьего мира, потому что эстонский продукт — это эстонский продукт. Сейчас волна сокращений идет сразу на трех швейных фабриках — расходы на рабочую силу тут стали слишком высоки. Это значит, что одежду будут шить где-нибудь в Бангладеш. А откуда поступают продукты, которые мы привыкли считать эстонскими? — спрашивает "МК-Эстония". Loe edasi...
Знаменитая российская фигуристка рассказала о разводе с боксером
Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ, была знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая. 7-кратная чемпионка Европы впервые подробно рассказала о своем разводе с Сергеем Михеевым. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: И дождь не помеха! В Нарве прошла ярмарка
11 мая в Нарве, на территории Ида-Вирумааского центра профессионального образования, который и являлся главным организатором мероприятия, состоялась традиционная весенняя ярмарка, еще раз доказавшая, что ни смотря на дождливую погоду, по-прежнему популярна среди нарвитян и гостей приграничного города. Loe edasi...
"Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему
ФОТО: Полицейские помогли блуждавшим по дороге собачкам вернуться к хозяину
Вчера вечером полицейские Карл и Катрин заметили на шоссе Пийбе двух собачек. Находиться на дороге животным было опасно, поэтому стражи порядка попытались по чипам установить личность их хозяина, но безрезультатно. Loe edasi...
Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России
В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR. Loe edasi...
ПОБЕДА! Отт Тянак красиво завершил чилийское ралли
Шестой этап чемпионата мира по авторалли, впервые проводившийся на дорогах Чили, выиграл эстонский экипаж Отт Тянак - Мартин Ярвеоя ("Тойота"). Наши гонщики заработали максимально возможные 30 очков и в общем зачете чемпионата мира поднялись на второе место. Loe edasi...
Хельме в свете визита Ле Пен: либеральная демократия хочет сделать все нации и людей одинаковыми. Мы с этим не согласны
ФОТО и ВИДЕО | Почти как в "Сталкере". Заклеенные окна, трещины в стенах и ”древние” трубы: здание Рийгикогу отчаянно нуждается в капремонте
Каждое лето в здании Рийгикогу на Тоомпеа проводятся различного рода небольшие ремонтные работы, однако для того, чтобы продолжать использовать его в качестве места работы парламента, ему необходим капитальный ремонт. Loe edasi...
Польша отказалась переходить на евро
Глава польской правящей партии ”Право и справедливость” Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро. Об этом сообщает РИА ”Новости”. Loe edasi...
Государственная метеослужба: на такое же жаркое лето, как в прошлом году, надеяться не стоит
Предсказатели погоды говорят, что на очень жаркое лето надеяться не приходится. Что касается официального прогноза, то, по словам синоптика Государственной метеослужбы Тайми Пальяк, лето будет скорее теплым, чем холодным, пишет Maaleht. Loe edasi...
Хелир-Валдор Сеэдер остается председателем Isamaa
В субботу, 11 мая, прошел съезд партии Isamaa, на котором были выбраны председатель партии, члены правления партии, члены суда чести и члены ревизионной комиссии. Loe edasi...
Сеэдер на съезде Isamaa: нынешний правящий союз не является браком по любви
Председатель партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Вальдор Сеэдер, выступая на проходящем в субботу съезде партии, сказал, что ему и многим его однопартийцам не нравятся взгляды и заявления представителей Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии, но решение вступить с ними в правящую коалицию было правильным, пишет rus.err. Loe edasi...