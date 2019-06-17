17.06.2019, 09:10

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит королевы Дании Маргрете II, цены на алкоголь и нелегальная иностранная рабочая сила


rus.delfi.ee
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Kadrioru kunstimuuseumi näitus Dannebrog – taevast langenud lipp
Kadrioru kunstimuuseumi näitus Dannebrog – taevast langenud lippFoto: Priit Simson

Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии пока вы отдыхали.

ФОТО: Королева Дании Маргрете II прибыла в Таллинн на роскошной яхте

Foto: Priit Simson

Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.
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ГАЛЕРЕЯ: Королева Маргрете II и Керсти Кальюлайд открыли выставку в Кадриоргском художественном музее

Foto: Priit Simson

15 июня королева Дании Маргрете II и Керсти Кальюлайд открыли выставку в Кадриоргском художественном музее. На выставке представлены произведения мастеров Золотого века Дании.
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ГАЛЕРЕЯ: Первый день королевы Дании Маргрете II в Эстонии закончился праздничным ужином

Foto: Scanpix

15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.
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Клиент Maxima: 10 евро за мороженое Balbiino? Откуда такие цены? И это в День защиты детей!

Lugeja foto/Balbiino

После публикации прошлой статьи про неправильные цены в Maxima с Delfi связалась читательница и поведала о своем случае, когда она хотела купить детям мороженое 1 июня в День защиты детей.
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Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ

Ekraainitõmmis

Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.
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ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!
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ГРАФИКИ: Финны уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

Tallink. Sadam. Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!
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ВИДЕО: Стресс? Как изменился Юри Ратас за несколько лет

Сложные времена влияют и на внешность человека. Смотрите, как изменился премьер-министр Юри Ратас за несколько лет.
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ФОТО: Больше не холостяк! Раймонд Кальюлайд женился

Фото: Facebook

Раймонд Кальюлайд поделился в своем Facebook фотографией с возлюбленной Яне Пальм (теперь Кальюлайд) и объявил, что теперь они женаты. Поздравляем!
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ВИДЕО | Юри Ратас: Мартин Хельме превысил свои полномочия в Люксембурге

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.
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Мартин Хельме: я не превышал свои полномочия в Люксембурге

Helme sõnutsi ta ei ületanud enda volitusi. Foto: Dmitri Fedotkin

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.
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ФОТО и ВИДЕО | Полиция искала на стройках нелегальную иностранную рабочую силу. И нашла!

В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
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Что случилось? Вылетевший в Вену самолет Nordica вернулся в Таллинн

Nordica reisilennuk pidi tehnilise rikke tõttu otsa ümber pöörama. Foto: Andres Putting

Сегодня утром около 7 часов направлявшийся из Таллинна в Вену самолет вынужден был развернуться над Ригой, потому что у самолета обнаружили техническую неисправность.
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В Вильяндимаа под колесами автомобиля погиб мужчина. Он лежал на шоссе

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня ночью в Вильяндимаа произошло ДТП — находившийся на проезжей части мужчина попал под машину и погиб.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Радиоведущего Аллана Роозилехта поймали пьяным за рулем

Sündmuspaik Foto: Delfi lugeja

Сегодня после 17:30 в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельманни задержали пьяного водителя. По данным Delfi, это был Аллан Роозилехт.
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Можно ли заразиться корью через клубнику, если ее собирал зараженный?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

На Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?
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"Как можно это показывать?!" Экс-директор Чернобыльской АЭС заявил о вранье в сериале "Чернобыль"

Foto: Sputnik/Scanpix

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.
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