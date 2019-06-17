ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит королевы Дании Маргрете II, цены на алкоголь и нелегальная иностранная рабочая сила

15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.

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Клиент Maxima: 10 евро за мороженое Balbiino? Откуда такие цены? И это в День защиты детей!

Lugeja foto/Balbiino

После публикации прошлой статьи про неправильные цены в Maxima с Delfi связалась читательница и поведала о своем случае, когда она хотела купить детям мороженое 1 июня в День защиты детей.

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Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ

Ekraainitõmmis

Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.

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ПОДКАСТ | Павел Иванов: в советской армии меня дразнили "фашистом". Интервью о работе на телевидении и в министерствах

Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!

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ГРАФИКИ: Финны уже подсчитали! Сколько будет стоить алкоголь на корабле и в магазинах после снижения акциза

Tallink. Sadam. Helsingi Foto: Eero Vabamägi

Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!

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ВИДЕО: Стресс? Как изменился Юри Ратас за несколько лет

Сложные времена влияют и на внешность человека. Смотрите, как изменился премьер-министр Юри Ратас за несколько лет.

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ФОТО: Больше не холостяк! Раймонд Кальюлайд женился

Фото: Facebook

Раймонд Кальюлайд поделился в своем Facebook фотографией с возлюбленной Яне Пальм (теперь Кальюлайд) и объявил, что теперь они женаты. Поздравляем!

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ВИДЕО | Юри Ратас: Мартин Хельме превысил свои полномочия в Люксембурге

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.

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Мартин Хельме: я не превышал свои полномочия в Люксембурге

Helme sõnutsi ta ei ületanud enda volitusi. Foto: Dmitri Fedotkin

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.

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ФОТО и ВИДЕО | Полиция искала на стройках нелегальную иностранную рабочую силу. И нашла!