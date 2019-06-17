ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит королевы Дании Маргрете II, цены на алкоголь и нелегальная иностранная рабочая сила
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии пока вы отдыхали.
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии пока вы отдыхали.
Сегодня и завтра в Эстонии находится королева Дании Маргрете II, которая приехала сюда отпраздновать 800-ый день рождения датского флага.
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15 июня королева Дании Маргрете II и Керсти Кальюлайд открыли выставку в Кадриоргском художественном музее. На выставке представлены произведения мастеров Золотого века Дании.
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15-16 июня королева Дании Маргрете II находится с официальным визитом в Эстонии. За субботу она успела открыть две выставки, посетить гала-вечер в театре "Эстония", а по окончанию первого дня приняла участие в праздничном ужине, который прошел в центре Арво Пярта.
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После публикации прошлой статьи про неправильные цены в Maxima с Delfi связалась читательница и поведала о своем случае, когда она хотела купить детям мороженое 1 июня в День защиты детей.
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Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.
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Медиаэксперт Павел Иванов рассказал в подкасте "Халтура" о своей карьере тележурналиста. Также он трудился в нескольких министерствах, подрабатывал ведущим и был знаком с Урмасом Оттом. Слушайте подкаст RusDelfi!
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Эстонское правительство решило снизить акциз как на крепкий, так и легкий алкоголь с 1 июля. Финские газеты уже успели подсчитать, насколько дешевле станут некоторые напитки как в магазинах, так и на корабле. Смотрите графики!
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Сложные времена влияют и на внешность человека. Смотрите, как изменился премьер-министр Юри Ратас за несколько лет.
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Раймонд Кальюлайд поделился в своем Facebook фотографией с возлюбленной Яне Пальм (теперь Кальюлайд) и объявил, что теперь они женаты. Поздравляем!
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Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.
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В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.
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В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
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Сегодня утром около 7 часов направлявшийся из Таллинна в Вену самолет вынужден был развернуться над Ригой, потому что у самолета обнаружили техническую неисправность.
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Сегодня ночью в Вильяндимаа произошло ДТП — находившийся на проезжей части мужчина попал под машину и погиб.
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Сегодня после 17:30 в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельманни задержали пьяного водителя. По данным Delfi, это был Аллан Роозилехт.
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На Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?
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Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.
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