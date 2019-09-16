16.09.2019, 09:10

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит Кальюлайд в Киев, митинг за отставку правительства и штормовое предупреждение


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит Кальюлайд в Киев, митинг за отставку правительства и штормовое предупреждение
Foto: president.gov.ua

Как прошли ваши выходные? Президент Керсти Кальюлайд съездила в Киев, а в Таллинне митингующие требовали отставки правительства. Тем временем по всей Эстонии объявили штормовое предупреждение.

ФОТО | В Таллинне прошел митинг с требованием отставки правительства

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 14 сентября, инициаторы движения "За свободу, против лжи!" провели в столичном парке Хирве манифестацию с требованием отставки правительства.
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Предприниматели Сынаялги возмущены: полиция и минюст игнорируют постановление суда

Sõnajalgade pressikonverents 03.09 Foto: Ilmar Saabas

Предприятие бизнесменов Андреса и Олега Сынаялгов Eleon сообщило, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) несмотря на сделанное во вторник Государственным судом постановление, не удалил со стройплощадки камеры слежения, а Министерство юстиции не компенсировало застройщикам судебные издержки, хотя постановление суда сразу же вступило в силу.
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ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.
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Российские полицейские трактуют законы как хотят и штрафуют водителей с эстонскими правами

Foto: "МК-Эстония"

Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония".
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Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Tilgutid Foto: Ilmar Saabas

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

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Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!
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Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять

Фото: president.gov.ua

Украина высоко ценит твердую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также в отношении осуждения российской агрессии против Украинского государства, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.
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Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.
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ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с

Torm Pärnus 15.09.2019 Foto: Tauri Mitt

Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.
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ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека

Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.
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Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее

Karl Alfred Baumeister, Kaitsevägi

Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку.
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Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми

Foto: Ragnar Teeveer

Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.
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В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами

Foto: AFP

В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.
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