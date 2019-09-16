ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит Кальюлайд в Киев, митинг за отставку правительства и штормовое предупреждение

ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.

Loe edasi...

Российские полицейские трактуют законы как хотят и штрафуют водителей с эстонскими правами

Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

Обнаружена неизвестная миру смертельная болезнь

Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Loe edasi...

ПОДКАСТ | "У них солнце в мозгах": певица Наташа не выдержала пофигизма испанцев и вернулась в Таллинн

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

ТОП Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека дополнено

Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст!

Loe edasi...

Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять

Украина высоко ценит твердую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также в отношении осуждения российской агрессии против Украинского государства, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.

Loe edasi...

Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину

Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины.

Loe edasi...

ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с

Torm Pärnus 15.09.2019 Foto: Tauri Mitt

Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека