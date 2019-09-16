ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит Кальюлайд в Киев, митинг за отставку правительства и штормовое предупреждение

ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов
На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов. Loe edasi...
Российские полицейские трактуют законы как хотят и штрафуют водителей с эстонскими правами
Когда Сергей отправлялся в Архангельск, то даже не подозревал, какие приключения его там ожидают. После полицейской проверки мужчина остался без машины и прав, и, как сообщили полицейские, в следующий раз будет хуже, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Героем подкаста "Халтура" стала Наташа, она 7 лет жила в Испании и работала на паромах в сфере обслуживания. Карьеру певицы в Испании так и не получилось сделать, так как все предложения продюсеров оказались непристойными, а строить карьеру "через постель" Наташа не хотела. Слушайте подкаст! Loe edasi...
Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять
Украина высоко ценит твердую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также в отношении осуждения российской агрессии против Украинского государства, заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве. Loe edasi...
Зеленский надеется на увеличение эстонских инвестиций в Украину
Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты, говорится на официальном сайте президента Украины. Loe edasi...
ФОТО | По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 27 м/с
Наблюдательная станция метеослужбы Сырве между 8 и 9 часами зафиксировала самый сильный порыв ветра в 27 м/с. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека
Бюджет-2020: военным и медикам зарплату повысят, с учителями и полицейскими вопрос сложнее
Государственный бюджет следующего года настолько напряженный, что учителям, работникам культуры и полицейским повышение зарплат, скорее всего, не светит. Зато, как ожидается, военные и медработники получат прибавку. Loe edasi...
Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми
Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht. Loe edasi...
В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами
В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами. Loe edasi...
Бой Хабиб – Порье могут признать несостоявшимся
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