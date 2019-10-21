21.10.2019, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Украинские проститутки в Эстонии и два трупа на судне Tallink


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Silja Europa
Silja EuropaFoto: Priit Simson

Читайте самые важные новости прошедших выходных, 19 и 20 октября, в нашей еженедельной подборке.

Не нашли себя на родине: большинство работающих в Эстонии украинских проституток — дамы с высшим образованием

Shutterstock

18 октября отмечается Европейский день торговли людьми. В Эстонии острота этой проблемы возрастает. Например, в прошлом году преступлений, связанных со сводничеством, было зарегистрировано 14, а в этом году уже 34. Были вскрыты и прямые случаи эксплуатации, пишет Eesti Päevaleht.
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Мужчина установил камеру и узнал, что делает собака в его отсутствие

Pixabay

Житель Тайваня Сюэ Чжаотин решил узнать, что делает его собака, пока он на работе. По словам мужчины, уходя из дома, он всегда переживает о питомце, думает, чем тот занят. Поэтому Сюэ установил в своей квартире камеру, пишет Mail.ru

Будучи на работе, Сюэ вывел изображение с камеры на компьютер — и увидел, как верный пес сидит у двери и ждет хозяина.
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Вы это видели? Какие товары из секс-шопа могут вас шокировать

Photo by freestocks.org from Pexels

Обычно мы заходим в секс-шоп, чтобы найти для вас что-то интересное для экспериментов, но сегодня решили показать подборку девайсов, которые могут слегка испугать…
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Samsung: Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

Samsung Note10+ Foto: Oliver Tsupsman

Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung, сообщает Русская служба Би-би-си.
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В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Семеро пропавших найдены живыми

Foto: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино затоплено два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек. Работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.
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ФОТО│ Настоящая роскошь! Самые дорогие квартиры Эстонии из выставленных на продажу. Цены достигают 3 млн евро

Foto: Kollaaž

Представляем вашему вниманию самые дорогие и желанные квартиры Эстонии из тех, что выставлены на продажу на сайтах недвижимости. Как правило, квартиры стоимостью в более миллиона евро располагаются в Старом Таллинне или новостройках в центре столицы.
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Эстонские мужчины любят иностранок

Pulmamessi pulmarõivaste moeetendus Foto: Erlend Štaub

В Эстонии заметен быстрорастущий тренд: местные мужчины привозят женщин из-за границы.
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Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года

Photo by fotografierende from Pexels

Гороскопы помогают нам преодолевать препятствия на пути, поэтому советы астрологов полезны для каждого знака Зодиака. Они подскажут, как избежать проблем на этой неделе и где найти счастье.
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ТОП

Латышские школы, пустившие русских детей за свои парты, не видят проблем с "темпераментом"

Pikapäevarühm Tallinna Ühisgümnaasiumis Foto: Rauno Volmar

Вопреки заявлению профессора Латвийского университета (ЛУ) Андрейса Вейсбергса, что русских детей из-за разницы темперамента нельзя массово пускать в латышские школы, ни учителя, ни министр образования Илга Шуплинска особой проблемы не видят. Это выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".
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Министр внешней торговли и ИТ передумала: оскандалившийся Якко Вяли не станет советником Керт Кинго

Eestimaa Roheliste pressikonverents Piip ja Tuut mängumajas Foto: Jaanus Lensment

"Считаю необходимым объяснить общественности, что Якко Вяли не будет работать моим советником", — сообщила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго в социальной сети.
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ВИДЕО | ТОП-5 самых проблемных велосипедных дорожек Таллинна. Если там прокатится вице-мэр, их тоже приведут в порядок?

Скверное состояние велосипедных дорожек в Таллинне ощущают на своей спине (и другом месте) все велосипедисты столицы.
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Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Foto: Andres Putting

Самолету авиакомпании Smartavia (прежнее название — "Нордавиа"), летевшему из Улан-Удэ в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Красноярске после звонка с сообщением о бомбе на борту. По словам источника ТАСС, звонок поступил с неизвестного номера из Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета.
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Деньги из банка переложим в банку: "за" и "против" пенсионной реформы

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Любая песнь о пенсии пользуется повышенным вниманием читателей. По той простой причине, что пожилых людей становится всё больше. А пенсии по-прежнему хорошие, но маленькие. Тем более интересны мнения на пенсионную тему сейчас, в связи с подготовленными правящей коалицией изменениями пенсионной системы (которые разделили общество на горячих сторонников и ещё более горячих противников). Суть изменений подробно изложена в многочисленных публикациях. Остается понять: какие аргументы ”за” перемены, а какие ”против”, пишет в "МК-Эстонии" доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
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КАРТА | Аптекам в вашем районе может угрожать закрытие. Смотрите, отвечают ли они требованиям аптечной реформы

Foto: apteegid.ravimiamet.ee

Начиная с 1 апреля 2020 года контрольный пакет акций в аптеке и контроль над ее деятельностью должен быть у лица, имеющего образование провизора. В городах с населением более 4000 людей не сможет быть аптечных филиалов.
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В Палдиски мужчина попал под поезд и умер от полученных травм

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Утром в Палдиски попавший под поезд Elron мужчина сразу скончался от полученных травм.
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Британский парламент проголосовал за новую отсрочку "Брекзита"

Foto: REUTERS/SCANPIX

Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения по ”Брекзиту” приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. За проголосовали 322 депутата, против — 306, передает Meduza.
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ФОТО | Парень и девушка на мопеде столкнулись с автомобилем, их доставили в больницу

Mõisakülas sai sõiduauto ja mopeedi kokkupõrkes viga kaks inimest Foto: Kenno Soo

Сегодня незадолго до 14 часов произошло ДТП в Вильндимаа, в городе Мыйзакюла на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ, где столкнулись автомобиль Ford и мопед. Двое молодых людей пострадали и были доставлены в больницу.
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Эстонец в центре протестов в Каталонии: настоящей революции здесь нет

Foto: Manu Fernandez, AP

Полмиллиона разгневанных каталонцев протестуют на улицах Барселоны — как себя чувствует в этой ситуации местный эстонец?
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ФОТО | Авария с участием автомобиля Bolt застопорила движение на горке Сосси

Foto: Ilmar Saabas

В Таллинне на горке Сосси автомобиль с надписью Bolt врезался сзади в ехавшую впереди машину. Движение на горке Сосси сейчас остановлено. По данным Delfi, в ДТП никто серьезно не пострадал.
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Погода шепчет: в воскресенье туман и морось, а что дальше?

Pilvine Tallinn Foto: Eero Vabamägi

Читайте прогноз погоды на следующие четыре дня от pogoda.ee.
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ВИДЕО: Кровь на платье и шокированные гости: что произошло на Tallinn fashion week

Таллиннскую неделю моды в этом году можно было бы назвать скромной и спокойной, если бы не заключительный день шоу, на который эстонский дизайнер Perit Muuga припасла безумный перформанс с моделями, которые двигались, словно пьяные и делали ужасные гримасы. А в один момент, на зрителей полетели капли акриловой краски...
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Родить или умереть? Может ли искусственное оплодотворение вызвать рак и другие болезни

Foto: Rauno Volmar

В последнее время в СМИ не утихают споры о том, может ли процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) быть опасной для женского здоровья и даже вызывать рак. Примеры российских знаменитостей, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, у которых после рождения поздних детей был диагностирован рак, не вселяют оптимизма, но никаких конкретных фактов тоже не дают. Что думают об этом наши врачи, были ли случаи онкологии после ЭКО у нас в стране, и чем рискует женщина, желающая забеременеть во что бы то ни стало — разбиралась ”МК-Эстония”.
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ФОТО и ВИДЕО | “Наши герои не президенты, но где-то из этой же оперы”. Документалист Алена Суржикова — о проекте “Истории успеха”

Почему Виктория Ладынская-Кубитс любит вставать в 4 утра? Что делает Ольга Темникова на Art Basel? Почему Роман Фокин — это на самом деле П.И. Филимонов? На эти и многие другие вопросы отвечает цикл документальных фильмов “Истории успеха”, который с сентября выходит на телеканалах ETV+ и ETV. 11 месяцев съемок, 12 героев, 9 стран, в которых побывала съемочная группа… JANA поговорила с режиссером Аленой Суржиковой и продюсером Сергеем Трофимовым о том, как в такие короткие сроки на свет появился такой масштабный проект о русскоязычных героях Эстонии.
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Прибавка к пенсии повлечет за собой и обязательства: 80 500 человек скоро должны будут начать платить налоги

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Повышение пенсий принесло и неприятную новость: те, у кого после повышения пенсия перевалит за 500 евро, должны будут учитывать, что государство начнет с них снимать налоги. Снимать будут автоматически и переводить уже сразу ”чистыми”. Таким образом, пенсионеры получат меньше, чем обещало им государство, и в общей сложности получится, что от внеочередной прибавки в семь евро практически ничего и не останется. Кто же и сколько должен будет заплатить? Выясняла "МК-Эстония".
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Ночью на борту Silja Europa были найдены два трупа

Silja Europa Foto: Priit Simson

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
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РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость — смотреть футбол

Eesti ja Venemaa U19 Foto: Rauno Volmar

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. сообщает "Интерфакс".
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Исследование: тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?

"Hüvasti, NSVL" Foto: koshkin,

Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев, передает DW.
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Жители Куусалу утверждают, что слышали взрывы. Скорее всего, это был истребитель

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting

Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.
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Каждый второй в Эстонии нормально относится к однополым бракам

Eesti LGBT+ Ühingu liikmed ja toetajad Foto: erakogu

В Эстонии 49% респондентов нормально относятся к однополым отношений, а 44% — считают их неприемлемыми, показало исследование Eurobarometer.
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ФОТО: "Флора" проиграла "Нымме Калью" и отложила празднование чемпионства

Фото: Karli Saul

Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.
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