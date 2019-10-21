ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Украинские проститутки в Эстонии и два трупа на судне Tallink(1)
Читайте самые важные новости прошедших выходных, 19 и 20 октября, в нашей еженедельной подборке.
Читайте самые важные новости прошедших выходных, 19 и 20 октября, в нашей еженедельной подборке.
18 октября отмечается Европейский день торговли людьми. В Эстонии острота этой проблемы возрастает. Например, в прошлом году преступлений, связанных со сводничеством, было зарегистрировано 14, а в этом году уже 34. Были вскрыты и прямые случаи эксплуатации, пишет Eesti Päevaleht.
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Житель Тайваня Сюэ Чжаотин решил узнать, что делает его собака, пока он на работе. По словам мужчины, уходя из дома, он всегда переживает о питомце, думает, чем тот занят. Поэтому Сюэ установил в своей квартире камеру, пишет Mail.ru
Будучи на работе, Сюэ вывел изображение с камеры на компьютер — и увидел, как верный пес сидит у двери и ждет хозяина.
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Обычно мы заходим в секс-шоп, чтобы найти для вас что-то интересное для экспериментов, но сегодня решили показать подборку девайсов, которые могут слегка испугать…
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Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung, сообщает Русская служба Би-би-си.
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В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино затоплено два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек. Работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.
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Представляем вашему вниманию самые дорогие и желанные квартиры Эстонии из тех, что выставлены на продажу на сайтах недвижимости. Как правило, квартиры стоимостью в более миллиона евро располагаются в Старом Таллинне или новостройках в центре столицы.
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В Эстонии заметен быстрорастущий тренд: местные мужчины привозят женщин из-за границы.
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Гороскопы помогают нам преодолевать препятствия на пути, поэтому советы астрологов полезны для каждого знака Зодиака. Они подскажут, как избежать проблем на этой неделе и где найти счастье.
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Вопреки заявлению профессора Латвийского университета (ЛУ) Андрейса Вейсбергса, что русских детей из-за разницы темперамента нельзя массово пускать в латышские школы, ни учителя, ни министр образования Илга Шуплинска особой проблемы не видят. Это выяснила программа Русского вещания LTV7 "Личное дело".
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"Считаю необходимым объяснить общественности, что Якко Вяли не будет работать моим советником", — сообщила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго в социальной сети.
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Скверное состояние велосипедных дорожек в Таллинне ощущают на своей спине (и другом месте) все велосипедисты столицы.
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Самолету авиакомпании Smartavia (прежнее название — "Нордавиа"), летевшему из Улан-Удэ в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Красноярске после звонка с сообщением о бомбе на борту. По словам источника ТАСС, звонок поступил с неизвестного номера из Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета.
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Любая песнь о пенсии пользуется повышенным вниманием читателей. По той простой причине, что пожилых людей становится всё больше. А пенсии по-прежнему хорошие, но маленькие. Тем более интересны мнения на пенсионную тему сейчас, в связи с подготовленными правящей коалицией изменениями пенсионной системы (которые разделили общество на горячих сторонников и ещё более горячих противников). Суть изменений подробно изложена в многочисленных публикациях. Остается понять: какие аргументы ”за” перемены, а какие ”против”, пишет в "МК-Эстонии" доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
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Начиная с 1 апреля 2020 года контрольный пакет акций в аптеке и контроль над ее деятельностью должен быть у лица, имеющего образование провизора. В городах с населением более 4000 людей не сможет быть аптечных филиалов.
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Утром в Палдиски попавший под поезд Elron мужчина сразу скончался от полученных травм.
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Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения по ”Брекзиту” приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. За проголосовали 322 депутата, против — 306, передает Meduza.
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Сегодня незадолго до 14 часов произошло ДТП в Вильндимаа, в городе Мыйзакюла на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ, где столкнулись автомобиль Ford и мопед. Двое молодых людей пострадали и были доставлены в больницу.
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Полмиллиона разгневанных каталонцев протестуют на улицах Барселоны — как себя чувствует в этой ситуации местный эстонец?
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В Таллинне на горке Сосси автомобиль с надписью Bolt врезался сзади в ехавшую впереди машину. Движение на горке Сосси сейчас остановлено. По данным Delfi, в ДТП никто серьезно не пострадал.
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Читайте прогноз погоды на следующие четыре дня от pogoda.ee.
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Таллиннскую неделю моды в этом году можно было бы назвать скромной и спокойной, если бы не заключительный день шоу, на который эстонский дизайнер Perit Muuga припасла безумный перформанс с моделями, которые двигались, словно пьяные и делали ужасные гримасы. А в один момент, на зрителей полетели капли акриловой краски...
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В последнее время в СМИ не утихают споры о том, может ли процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) быть опасной для женского здоровья и даже вызывать рак. Примеры российских знаменитостей, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, у которых после рождения поздних детей был диагностирован рак, не вселяют оптимизма, но никаких конкретных фактов тоже не дают. Что думают об этом наши врачи, были ли случаи онкологии после ЭКО у нас в стране, и чем рискует женщина, желающая забеременеть во что бы то ни стало — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Почему Виктория Ладынская-Кубитс любит вставать в 4 утра? Что делает Ольга Темникова на Art Basel? Почему Роман Фокин — это на самом деле П.И. Филимонов? На эти и многие другие вопросы отвечает цикл документальных фильмов “Истории успеха”, который с сентября выходит на телеканалах ETV+ и ETV. 11 месяцев съемок, 12 героев, 9 стран, в которых побывала съемочная группа… JANA поговорила с режиссером Аленой Суржиковой и продюсером Сергеем Трофимовым о том, как в такие короткие сроки на свет появился такой масштабный проект о русскоязычных героях Эстонии.
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Повышение пенсий принесло и неприятную новость: те, у кого после повышения пенсия перевалит за 500 евро, должны будут учитывать, что государство начнет с них снимать налоги. Снимать будут автоматически и переводить уже сразу ”чистыми”. Таким образом, пенсионеры получат меньше, чем обещало им государство, и в общей сложности получится, что от внеочередной прибавки в семь евро практически ничего и не останется. Кто же и сколько должен будет заплатить? Выясняла "МК-Эстония".
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Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. сообщает "Интерфакс".
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Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев, передает DW.
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Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.
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В Эстонии 49% респондентов нормально относятся к однополым отношений, а 44% — считают их неприемлемыми, показало исследование Eurobarometer.
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Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.
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