15.04.2019, 08:25

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Тотальный диктант и концерт ”Песни Общей Эстонии”


rus.delfi.ee
EST
Totaalne etteütlus 2019
Totaalne etteütlus 2019Foto: Priit Simson

Что произошло на выходных — читайте в нашей подборке.

ФОТО: На Певческом поле в Таллинне прошел концерт “Песни Общей Эстонии”: за свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства...

Foto: Andres Putting

"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.
Loe edasi...

ФОТО | Ищите себя и своих знакомых: смотрите, как в Таллинне проходила всемирная акция по проверке грамотности

Foto: Priit Simson

Таллинн завоевал в этом году статус столицы Тотального диктанта, акция прошла с особым размахом: мы стали главной площадкой в мире.
Loe edasi...

Реформисты и соцдемы опубликовали основные принципы возможного правительства

Kaja Kallas ja Jevgeni Ossinovski Foto: Ilmar Saabas

Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором сформулированы основные принципы возможного правительства.
Loe edasi...

Молодые эстонские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира

Eesti U18 Foto: HockeyLietuva

В заключительном туре юниорского чемпионата мира по хоккею (Дивизион 2А) сборная Эстонии (U-18) обыграла Корею - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Этот результат принес нашим хоккеистам бронзовые медали.
Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: "Текст был простой". Написавшие Тотальный диктант поделились своими впечатлениями

Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. По окончании мероприятия мы поинтересовались мнением его участников о мероприятии.
Loe edasi...

ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире

Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.
Loe edasi...

ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж

Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем.
Loe edasi...

ВИДЕО: Индрек Саар на ”Песне Общей Эстонии”: одна партия требовала, чтобы я вмешался в репертуар

На концерте ”Песни Общей Эстонии” присутствует и министр культуры Индрек Саар.
Loe edasi...

МИД Украины: не пустив "Седов", Польша и Эстония стали на защиту международного права

Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

ТОП

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.
Loe edasi...

В Вильяндимаа задержали нарководителя и пассажира: они сбежали в лес. Один звал маму, другой — прятался в кустах

PPA foto

В Вильяндимаа водитель отказался выполнить приказ полиции об остановке и сбежал в лес. В машине было двое: один спрятался за кустом, другой звонил маме.
Loe edasi...

Будущий министр финансов Мартин Хельме когда-то потерял свой бизнес из-за ошибок в ведении финансов

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Rauno Volmar

Будущий министр финансов Мартин Хельме десять лет назад потерял свое расположенное в Старом городе джаз-кафе из-за несоблюдения правил финансового учета, следует из судебного постановления десятилетней давности.
Loe edasi...

В Таллинне на Пярнуском шоссе ранили мужчину. Подозреваемого задержал полицейский пес

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В субботу в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пярнуском шосее — конфликт, в ходе которого пострадал один человек. По словам очевидцев, мужчину ранили острым предметом. Пострадавший был на месте, вторая сторона конфликта сбежала.
Loe edasi...

Читайте также: