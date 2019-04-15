ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Тотальный диктант и концерт ”Песни Общей Эстонии”
Что произошло на выходных — читайте в нашей подборке.
Что произошло на выходных — читайте в нашей подборке.
"Песни Общей Эстонии — выступим вместе за наши свободы", призывают организаторы.
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Таллинн завоевал в этом году статус столицы Тотального диктанта, акция прошла с особым размахом: мы стали главной площадкой в мире.
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Партия реформ и Социал-демократическая партия опубликовали документ, в котором сформулированы основные принципы возможного правительства.
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В заключительном туре юниорского чемпионата мира по хоккею (Дивизион 2А) сборная Эстонии (U-18) обыграла Корею - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Этот результат принес нашим хоккеистам бронзовые медали.
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Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. По окончании мероприятия мы поинтересовались мнением его участников о мероприятии.
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Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.
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Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем.
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На концерте ”Песни Общей Эстонии” присутствует и министр культуры Индрек Саар.
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Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.
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Будущий министр финансов Мартин Хельме десять лет назад потерял свое расположенное в Старом городе джаз-кафе из-за несоблюдения правил финансового учета, следует из судебного постановления десятилетней давности.
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В субботу в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пярнуском шосее — конфликт, в ходе которого пострадал один человек. По словам очевидцев, мужчину ранили острым предметом. Пострадавший был на месте, вторая сторона конфликта сбежала.
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