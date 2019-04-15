ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Тотальный диктант и концерт ”Песни Общей Эстонии”

В заключительном туре юниорского чемпионата мира по хоккею (Дивизион 2А) сборная Эстонии (U-18) обыграла Корею - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1). Этот результат принес нашим хоккеистам бронзовые медали.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: "Текст был простой". Написавшие Тотальный диктант поделились своими впечатлениями

Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. По окончании мероприятия мы поинтересовались мнением его участников о мероприятии.

Loe edasi...

ВИДЕО: Журналист Delfi рискнула написать ”Тотальный диктант”: боюсь, я везде нагородила тире

Сегодня, в субботу, 13 апреля, состоялась всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант”. Проверить себя решила и журналист Delfi Ольга Привалова.

Loe edasi...

ВИДЕО: Пожар на колесе обозрения T1 — видеомонтаж

Вчера в редакцию Delfi прислали видео с недавно открывшегося колеса обозрения на торговом центре T1. На видео колесо полыхает открытым пламенем.

Loe edasi...

ВИДЕО: Индрек Саар на ”Песне Общей Эстонии”: одна партия требовала, чтобы я вмешался в репертуар

На концерте ”Песни Общей Эстонии” присутствует и министр культуры Индрек Саар.

Loe edasi...

МИД Украины: не пустив "Седов", Польша и Эстония стали на защиту международного права

Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

ТОП От Каира до Шарм-эль-Шейха теперь можно будет добраться всего за 4 часа 10 секретов выращивания комнатных роз Вкус железа и ночные кошмары: 8 самых странных признаков беременности

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.

Loe edasi...

В Вильяндимаа задержали нарководителя и пассажира: они сбежали в лес. Один звал маму, другой — прятался в кустах

PPA foto

В Вильяндимаа водитель отказался выполнить приказ полиции об остановке и сбежал в лес. В машине было двое: один спрятался за кустом, другой звонил маме.

Loe edasi...

Будущий министр финансов Мартин Хельме когда-то потерял свой бизнес из-за ошибок в ведении финансов

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Rauno Volmar

Будущий министр финансов Мартин Хельме десять лет назад потерял свое расположенное в Старом городе джаз-кафе из-за несоблюдения правил финансового учета, следует из судебного постановления десятилетней давности.

Loe edasi...

В Таллинне на Пярнуском шоссе ранили мужчину. Подозреваемого задержал полицейский пес

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В субботу в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пярнуском шосее — конфликт, в ходе которого пострадал один человек. По словам очевидцев, мужчину ранили острым предметом. Пострадавший был на месте, вторая сторона конфликта сбежала.

Loe edasi...