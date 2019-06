ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сколько зарабатывает Кылварт? Как прошел первый концерт Bon Jovi в Эстонии? Почему Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?

Из декларации об экономических интересах баллотировавшегося на выборах в Европарламент в качестве независимого кандидата бывшего центриста Раймонда Кальюлайда выясняется, что экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар по-прежнему должен ему 35 000 евро.

Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок

Tartu Ülikooli peahoone. Foto on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid

Из внутреннего аудита Тартуского университета выяснилось, что в течение предшествовавших аудиту 14 месяцев работники совершили коррупционные сделки на сумму более 50 000 евро. Но часть попавшихся с конфликтными сделками работников до сегодняшнего дня могут распоряжаться деньгами, пишет Eesti Päevaleht.

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Tokyo 2020

Поводом к отстранению может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!

Foto: Tiit Blaat

Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из самых известных в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale".

