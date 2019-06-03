ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сколько зарабатывает Кылварт? Как прошел первый концерт Bon Jovi в Эстонии? Почему Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?

"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

Foto: Andres Putting

Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.

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Брошенный младенец и семейное насилие. А что сделал бы ты на месте специалиста по защите детей? Тест от Rus.Delfi

Foto: Raivo Tasso

1 июня — День Защиты детей. Но знаем ли мы, как защищать детей правильно? Rus.Delfi предлагает несколько ситуаций, в которых вам предстоит выбрать один из вариантов своего поведения.

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ФОТО и ВИДЕО | В России взлетел на воздух оборонный завод, люди боятся радиации

В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, произошло два мощных взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

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Эстоноземельцы теперь смогут ездить в Латвию за пивом на таксоплатформе Bolt

Eesti-Läti Foto: Rauno Volmar

Эстонская таксоплатформа Bolt расширяется в Южной Эстонии, теперь такси Bolt можно заказать и в Валга.

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ФОТО ДЕМОНТАЖА │ Сбор подписей не помог — снос ресторана Umami в разгаре