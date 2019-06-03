ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сколько зарабатывает Кылварт? Как прошел первый концерт Bon Jovi в Эстонии? Почему Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?

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"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта
Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов. Loe edasi…
Брошенный младенец и семейное насилие. А что сделал бы ты на месте специалиста по защите детей? Тест от Rus.Delfi
1 июня — День Защиты детей. Но знаем ли мы, как защищать детей правильно? Rus.Delfi предлагает несколько ситуаций, в которых вам предстоит выбрать один из вариантов своего поведения. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО | В России взлетел на воздух оборонный завод, люди боятся радиации
В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, произошло два мощных взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города. Loe edasi…
Эстоноземельцы теперь смогут ездить в Латвию за пивом на таксоплатформе Bolt
Эстонская таксоплатформа Bolt расширяется в Южной Эстонии, теперь такси Bolt можно заказать и в Валга. Loe edasi…
ФОТО ДЕМОНТАЖА │ Сбор подписей не помог — снос ресторана Umami в разгаре
По словам старейшины столичного района Мустамяэ Лаури Лаатса, снос последнего дома из деревни Кадака вызывает сожаление, но у города не хватило возможности препятствовать данному процессу. Loe edasi…
Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 12 человек. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Катаются с горки и купаются в бассейне. Как проходит процесс обучения будущих пилотов и стюардесс
Персонал самолета должен пройти тщательный курс обучения, а потом всю теорию нужно еще и отработать на практике. Delfi побывал в тренировочном центре Turkish Airlines в Стамбуле, где молодых пилотов и бортпроводников обучают технике безопасности на борту и поведению в кризисных ситуациях. Loe edasi…
В ближайшие годы эстонским розничным торговым сетям составит конкуренцию новый мощный игрок
Как явствует из анализа SEB, объем продаж продуктов питания и товаров первой необходимости в странах Балтии демонстрирует стабильный рост, и эти сегменты остаются одними из сильнейших в розничной торговле в регионе, однако прогнозируется усиление конкуренции. Loe edasi…
Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок
Из внутреннего аудита Тартуского университета выяснилось, что в течение предшествовавших аудиту 14 месяцев работники совершили коррупционные сделки на сумму более 50 000 евро. Но часть попавшихся с конфликтными сделками работников до сегодняшнего дня могут распоряжаться деньгами, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Поводом к отстранению может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко. Loe edasi…
ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!
Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из самых известных в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale". Loe edasi…