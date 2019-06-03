03.06.2019, 08:55

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сколько зарабатывает Кылварт? Как прошел первый концерт Bon Jovi в Эстонии? Почему Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?


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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Сколько зарабатывает Кылварт? Как прошел первый концерт Bon Jovi в Эстонии? Почему Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?
Foto: Madis Veltman

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"Сколько ты зарабатываешь?" Опубликованы доход и кредитная нагрузка мэра Таллинна Михаила Кылварта

Foto: Andres Putting

Многие знают ”фирменный” вопрос известного блогера Юрия Дудя гостям программы — ”Сколько ты зарабатываешь?” В Эстонии информацию о том, сколько зарабатывают чиновники, можно узнать из ежегодной декларации экономических интересов.
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Брошенный младенец и семейное насилие. А что сделал бы ты на месте специалиста по защите детей? Тест от Rus.Delfi

Foto: Raivo Tasso

1 июня — День Защиты детей. Но знаем ли мы, как защищать детей правильно? Rus.Delfi предлагает несколько ситуаций, в которых вам предстоит выбрать один из вариантов своего поведения.
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ФОТО и ВИДЕО | В России взлетел на воздух оборонный завод, люди боятся радиации

В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, произошло два мощных взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.
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Эстоноземельцы теперь смогут ездить в Латвию за пивом на таксоплатформе Bolt

Eesti-Läti Foto: Rauno Volmar

Эстонская таксоплатформа Bolt расширяется в Южной Эстонии, теперь такси Bolt можно заказать и в Валга.
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ФОТО ДЕМОНТАЖА │ Сбор подписей не помог — снос ресторана Umami в разгаре

Фото: Прийт Симсон

По словам старейшины столичного района Мустамяэ Лаури Лаатса, снос последнего дома из деревни Кадака вызывает сожаление, но у города не хватило возможности препятствовать данному процессу.
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Кровавая бойня в Вирджинии: число жертв ”недовольного госслужащего” выросло до 12 человек

Virginia Foto: ERIC BARADAT, AFP

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 12 человек.
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ФОТО DELFI: Катаются с горки и купаются в бассейне. Как проходит процесс обучения будущих пилотов и стюардесс

Turkish Airlines treeningud Foto: Andrei Danilo

Персонал самолета должен пройти тщательный курс обучения, а потом всю теорию нужно еще и отработать на практике. Delfi побывал в тренировочном центре Turkish Airlines в Стамбуле, где молодых пилотов и бортпроводников обучают технике безопасности на борту и поведению в кризисных ситуациях.
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В ближайшие годы эстонским розничным торговым сетям составит конкуренцию новый мощный игрок

Hiiu Rimi avamine Foto: Ilmar Saabas

Как явствует из анализа SEB, объем продаж продуктов питания и товаров первой необходимости в странах Балтии демонстрирует стабильный рост, и эти сегменты остаются одними из сильнейших в розничной торговле в регионе, однако прогнозируется усиление конкуренции.
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Ушел из жизни политик и историк Март Нутть

Mart Nutt Foto: Vallo Kruuser

ТОП

Сегодня утром на 58-м году жизни скоропостижно скончался эстонский политик, историк, доктор философии, офицер резерва, депутат Рийгикогу с самым большим стажем, член партии Isamaa Март Нутть.
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ФОТО: В тяжелой аварии в Вильяндимаа погиб 23-летний мужчина

Viljandimaal hukkus raskes liiklusõnnetuses inimene Foto: Kenno Soo

Сегодня утром в 6:22 произошла тяжелая авария на 3 километре дороги Вильянди-Пыльтсамаа. В результате ДТП погиб 23-летний мужчина.
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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фото: фонд "Историческая память"

Фонд ”Историческая память” впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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ГРАФИК | Иногородние депутаты Рийгикогу тратят на жилье до 800 евро. Кому и сколько компенсируют?

Heljo Pikhof, Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Jaak Madison ja Anneli Ott Foto: Fotokollaaž

Среди принесших должностную присягу в начале апреля депутатов Рийгикогу 24 живущих за пределами Таллинна, которые попросили компенсировать расходы на снятую в столице квартиру.
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Эдгар Сависаар уже несколько лет должен Раймонду Кальюлайду 35 000 евро

Foto: Kiur Kaasik

Из декларации об экономических интересах баллотировавшегося на выборах в Европарламент в качестве независимого кандидата бывшего центриста Раймонда Кальюлайда выясняется, что экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар по-прежнему должен ему 35 000 евро.
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Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок

Tartu Ülikooli peahoone. Foto on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid

Из внутреннего аудита Тартуского университета выяснилось, что в течение предшествовавших аудиту 14 месяцев работники совершили коррупционные сделки на сумму более 50 000 евро. Но часть попавшихся с конфликтными сделками работников до сегодняшнего дня могут распоряжаться деньгами, пишет Eesti Päevaleht.
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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Tokyo 2020

Поводом к отстранению может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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ГАЛЕРЕЯ: Первый концерт Bon Jovi в Эстонии — ожидается более 40 000 зрителей!

Foto: Tiit Blaat

Сегодня на Таллиннском певческом поле выступит одна из самых известных в мире рок-групп BON JOVI. Долгожданный и единственный в странах Балтии концерт пройдет в рамках мирового турне "This House Is Not For Sale".
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