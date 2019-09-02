ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Российский олигарх в Эстонии, сокращение списка "запрещенных" фамилий и завидный выигрыш в лотерею
Ну как, успели насладиться теплыми деньками последних выходных лета? Читайте самые важные новости прошедших выходных!
Ну как, успели насладиться теплыми деньками последних выходных лета? Читайте самые важные новости прошедших выходных!
Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
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В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с 5+1 попаданиями выиграл 846 843,80 евро. Выигрышный билет куплен в интернете, сообщила Eesti Loto.
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Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.
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С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.
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Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
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По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.
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Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.
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В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.
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Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.
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Российский банкир Олег Тиньков отметил день рождения своей жены в Эстонии.
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Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.
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По данным Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 - украинцы.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимает 1 сентября участие в Варшаве в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В столицу Польши приехали руководители 15 государств.
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Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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