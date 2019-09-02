02.09.2019, 09:13

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Российский олигарх в Эстонии, сокращение списка "запрещенных" фамилий и завидный выигрыш в лотерею


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Российский олигарх в Эстонии, сокращение списка "запрещенных" фамилий и завидный выигрыш в лотерею
Pixabay

Ну как, успели насладиться теплыми деньками последних выходных лета? Читайте самые важные новости прошедших выходных!

Из списка "запрещенных" удалены три фамилии. Теперь их может взять каждый

Perekonnanimed Foto: Statistikaamet, Rahvastikuregister


Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
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Вот это удача! Игрок в лотерею из Эстонии выиграл в Eurojackpot 846 844 евро

EuroJackpot tõi ühte Eestimaa kodusse täna suurvõidu. Foto: Shutterstock


В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с 5+1 попаданиями выиграл 846 843,80 евро. Выигрышный билет куплен в интернете, сообщила Eesti Loto.
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ТОП 10 | Самые крупные выигрыши в лотерею с момента перехода Эстонии на евро. Кому они достались и где были куплены билеты?

Lotopiletid Foto: Margus Pahv


Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.
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ТАБЛИЦА | До 80 евро! Клиенты поражены стоимостью доставки товаров IKEA за пределы Таллинна

IKEA Eesti väljastuspunkti avamine Foto: Margus Pahv


С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.
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ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район

Foto: Ilmar Saabas


Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
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Средние зарплаты растут! В какой из стран Балтии самые большие средние и минимальные зарплаты?

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet


По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.
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ФОТО | Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Foto: Küllike Rooväli, Õhtuleht

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Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.
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ФОТО | Наш ответ Москве? На Тоомпеа отметили салютом годовщину вывода российских войск

Ilutulestik Vene vägede väljaviimise aastapäeval Foto: Ilmar Saabas


В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.
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Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

Foto: Andres Putting


Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Российский бизнесмен Тиньков отметил юбилей жены в Эстонии

Олег Тиньков


Российский банкир Олег Тиньков отметил день рождения своей жены в Эстонии.
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Юри Куускемаа показал российскому олигарху и его гостям Старый Таллинн

Jüri Kuuskemaa Foto: Hendrik Osula


Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.
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ТАБЛИЦА | Подавляющее большинство временных рабочих в Эстонии - украинцы. Цифры вас удивят!

Tartu mnt 52, merko ehitus Foto: Karli Saul


По данным Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 - украинцы.
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ФОТО | Керсти Кальюлайд в Варшаве: начало войны означало для Эстонии полвека страданий и упадка

Presidendi kantselei


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимает 1 сентября участие в Варшаве в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В столицу Польши приехали руководители 15 государств.
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По проекту туннеля между Таллинном и Хельсинки нанесен неожиданный удар

Инициатор строительства туннеля Петер Вестербака Mana Kaasik


Геологи требуют провести более основательные исследования морского дна, прежде чем определяться с прохождением туннеля, поскольку дно Финского залива имеет множество инженерных сложностей, с которыми придется столкнуться строителям туннеля, пишет Helsingin Sanomat.
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