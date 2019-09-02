ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Российский олигарх в Эстонии, сокращение списка "запрещенных" фамилий и завидный выигрыш в лотерею



Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.

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ТАБЛИЦА | До 80 евро! Клиенты поражены стоимостью доставки товаров IKEA за пределы Таллинна

IKEA Eesti väljastuspunkti avamine Foto: Margus Pahv



С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.

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ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район



Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.

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Средние зарплаты растут! В какой из стран Балтии самые большие средние и минимальные зарплаты?

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet



По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.

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ФОТО | Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Foto: Küllike Rooväli, Õhtuleht

ТОП ФОТО | Российский бизнесмен Тиньков отметил юбилей жены в Эстонии ТАБЛИЦА | Подавляющее большинство временных рабочих в Эстонии - украинцы. Цифры вас удивят! По проекту туннеля между Таллинном и Хельсинки нанесен неожиданный удар



Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.

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ФОТО | Наш ответ Москве? На Тоомпеа отметили салютом годовщину вывода российских войск

Ilutulestik Vene vägede väljaviimise aastapäeval Foto: Ilmar Saabas



В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.

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Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

Foto: Andres Putting



Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.

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ФОТО | Российский бизнесмен Тиньков отметил юбилей жены в Эстонии

Олег Тиньков



Российский банкир Олег Тиньков отметил день рождения своей жены в Эстонии.

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Юри Куускемаа показал российскому олигарху и его гостям Старый Таллинн

Jüri Kuuskemaa Foto: Hendrik Osula



Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.

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ТАБЛИЦА | Подавляющее большинство временных рабочих в Эстонии - украинцы. Цифры вас удивят!