ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Репортажи RusDelfi из России и столетие Тартуского мира
Самые важные новости и самые интересные материалы RusDelfi за прошедшие выходные читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости и самые интересные материалы RusDelfi за прошедшие выходные читайте в нашей традиционной подборке.
Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, о котором корреспондент RusDelfi Роман Старапопов неоднократно писал, уже полтора года находится в Петербурге. В палатке для бездомных. В Эстонию он из-за просроченного серого паспорта вернуться не может — закон не на его стороне. Поэтому диджей принял решение ходатайствовать о получении паспорта РФ, а затем о пенсии по инвалидности, которая в лучшем случае будет составлять 80 евро.
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100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому от России к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Эти земли принадлежали Эстонии до 1945 года. Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht решили узнать: как сегодня живут люди на этой территории и хотят ли они вернуться обратно — в состав Эстонии?
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Это кажется невероятным, но в конце позапрошлого века недалеко от турецкого городка Карс была основана эстонская деревня, от которой, к сожалению, в наши дни почти ничего не осталось. Когда-то сюда переселились и предки Аугуста и Петро Албук, до сих пор проживающих в деревне и мечтающих хоть когда-нибудь увидеть свою историческую родину, пишет Maaleht.
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Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".
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В понедельник ночью Муниципальная полиция обнаружила в Ласнамяэ таксиста, заснувшего в автомобиле с включенным двигателем.
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Со следующего года в Европейском союзе начнет действовать директива, по которой прибывшие из третьих стран посылки будут облагаться налогом с первого евро. Сейчас налогом облагаются посылки стоимостью более 22 евро.
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Музыкальный критик Артемий Троицкий, пять с половиной лет назад переселившийся из России в Эстонию, в новом выпуске "Своей правды" на ETV+ назвал "странноватой" ситуацию с местными русскими.
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Расположенный в Копли завод по производству мебели Fleming закрывает двери и переводит производство в Латвию, Польшу и Украину.
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Тренер Жиль Бейер признал, что у него были "неуместные интимные отношения" с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, когда ей было 15 лет.
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“Мне 88 лет, я пенсионер. Моя жена умерла 20 лет назад. У меня двое детей, которые живут отдельно. Я живу в доме, который мы построили вместе с женой. Когда она умерла, то ее часть, то есть половина дома, осталась неразделенной между наследниками”, — пишет читатель Maaleht Л.К.
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Похоже, зима во многих товариществах — самое время для замены стояков, потому что в редакцию "МК-Эстонии" обратилось несколько читателей с вопросами по поводу замены труб и доступа к ним.
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Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.
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По данным Департамента статистики, в 2018 году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности. Это 284 300 человек. Еще 2,4% населения живут в абсолютной бедности. Самые бедные в нашей стране — это пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше, пишет "МК-Эстония".
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1 февраля, накануне 100-летия Тартуского мирного договора, в Белом зале Музея Тартуского университета состоялось торжественное собрание членов партии Isamaa, где было принято политическое заявление.
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Внимательный читатель Kroonika заметил большой плакат “Мерле, я люблю тебя! Оставайся такой, какая ты есть!”. Плакат появился в Таллинне, на Палдиски мнт прямо возле поликлиники Мериметса. Кто такая Мерле, остается загадкой.
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Победное шествие природосберегающих автомобилей продолжается и все больше людей предпочитает приобретение автомобиля с гибридным приводом. Чем больше гибридных моделей выходят на рынок, тем пестрее становится картинка. Для осознанного и проинформированного выбора мы разъясняем, какая разница между ”мягкими”, ”розеточными” и полными гибридами.
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Первый пациент, скончавшийся от коронавируса за пределами Китая, - 44-летний гражданин КНР, приехавший из Уханя на Филиппины.
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Новые правила получения шенгенских виз должны упростить получение краткосрочных виз и обезопасить ЕС от нелегальной миграции.
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В субботу поздно вечером произошло ДТП в Таллинне у площади Вабадузе, где попал под машину пешеход.
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В текущем году проживающему в одиночестве пенсионеру от государства положено единоразовое пособие в 115 евро. При этом его пенсия должна быть ниже 582 евро и он должен проживать по данным Регистра народонаселения на своей жилплощади один.
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Lidl покупает себе такие участки земли, которые позволяют считать, что немецкая сеть магазинов хочет быть, скорее, рядом с конкурентами, а не где-то в месте x.
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В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
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На минувшей рабочей неделе в Таллинне и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
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Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород, пишет Deutsche Welle. Реалистичен ли этот план?
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Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
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В преддверии годовщины Тартуского мира партия Isamaa сообщила, что по их оценке президент Эстонии не должна участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве. Однако выясняется, что официального приглашения у Керсти Кальюлайд еще нет.
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Ровно 100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Однако после Второй мировой войны эти территории отошли к РСФСР, а после распада Советского Союза — остались в России.
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Сегодня исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Можно было бы предположить, что по этой причине будет празднично и в Таллинне у Монумента победы в Освободительной войне, но не тут-то было.
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Выступивший на праздновании сотой годовщины Тартуского мира министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что правовая преемственность мирного договора сохраняется.
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Пару недель назад любителей истории потрясла новость о том, что в Каламая в ходе строительных работ обнаружили редкое место захоронения. Но под покровом ночи на этой стройплощадке суетятся не археологи, а наши четвероногие друзья — лисы.
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Принятые Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии по сути повторяют ту возможность, которая в случае с III пенсионной ступенью есть всегда. Ежегодно из III пенсионной ступени досрочно снимается около 2% накопленных там средств.
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Несколько человек получили ранения, полиция назвала произошедшее терактом. Нападавшего застрелили.
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”Тартуский мирный договор не только закрепил победу юридически и дипломатически, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии как независимого и суверенного государства. Как субъект международных отношений, а не объект”, — сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня в Тарту на праздновании 100-летия со дня заключения Тартуского мирного договора.
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Проживающий в Южной Эстонии Дональд является ютубером и собирает миллионы просмотров по всему миру.
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Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
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Ставший давно уже привычным день повышения цен на моторное топливо под давлением конкуренции передвинулся на конец недели, чем вызвал у участников рынка и потребителей некоторое замешательство.
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В китайском городе Ухань завершилось строительство первой больницы для пациентов, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство ”Синьхуа” в Twitter.
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Чемпион России по боксу в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Инцидент произошел на Фрунзенской улице в Москве, где Кушиташвили вместе с другим боксером Овиком Оганнисяном пытался, по версии сотрудников правоохранительных органов, забрать наркотики из так называемой "закладки" в подъезде.
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