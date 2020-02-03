03.02.2020, 09:20

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Репортажи RusDelfi из России и столетие Тартуского мира


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EV100 etendus 100 Aastat Tartu Rahu
EV100 etendus 100 Aastat Tartu RahuFoto: Jassu Hertsmann

Самые важные новости и самые интересные материалы RusDelfi за прошедшие выходные читайте в нашей традиционной подборке.

DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ | "Чтобы жить хотя бы на 80 евро в месяц". Почему бездомный диджей из Эстонии намерен получить паспорт РФ

Reportaaž Peterburis Foto: Priit Simson


Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, о котором корреспондент RusDelfi Роман Старапопов неоднократно писал, уже полтора года находится в Петербурге. В палатке для бездомных. В Эстонию он из-за просроченного серого паспорта вернуться не может — закон не на его стороне. Поэтому диджей принял решение ходатайствовать о получении паспорта РФ, а затем о пенсии по инвалидности, которая в лучшем случае будет составлять 80 евро.
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РЕПОРТАЖ RusDelfi | "Если родишь третьего, то выделяют участок земли". Как сейчас живут в некогда эстонском Ивангороде

Ivangorod Foto: Priit Simson


100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому от России к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Эти земли принадлежали Эстонии до 1945 года. Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht решили узнать: как сегодня живут люди на этой территории и хотят ли они вернуться обратно — в состав Эстонии?
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Голубоглазые и светловолосые: как выживают последние жители эстонской деревни на востоке Турции

Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht


Это кажется невероятным, но в конце позапрошлого века недалеко от турецкого городка Карс была основана эстонская деревня, от которой, к сожалению, в наши дни почти ничего не осталось. Когда-то сюда переселились и предки Аугуста и Петро Албук, до сих пор проживающих в деревне и мечтающих хоть когда-нибудь увидеть свою историческую родину, пишет Maaleht.
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"Недружественный акт". Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

AFP, Scanpix.


Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".
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В Ласнамяэ таксист заснул за рулем

Äpitaksojuhtide tööajad ja puhkepausid on kindla kontrollita. Foto: Rauno_Volmar


В понедельник ночью Муниципальная полиция обнаружила в Ласнамяэ таксиста, заснувшего в автомобиле с включенным двигателем.
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Плохие новости для многих жителей Эстонии: посылки из Китая подорожают

Hiina pakimüür Eesti Postis Foto: Karl Anders Vaikla


Со следующего года в Европейском союзе начнет действовать директива, по которой прибывшие из третьих стран посылки будут облагаться налогом с первого евро. Сейчас налогом облагаются посылки стоимостью более 22 евро.
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Артемий Троицкий: русские школы в Эстонии — это фактически советские школы

Artemi Troitski Foto: Ilmar Saabas


Музыкальный критик Артемий Троицкий, пять с половиной лет назад переселившийся из России в Эстонию, в новом выпуске "Своей правды" на ETV+ назвал "странноватой" ситуацию с местными русскими.
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Мебельный завод в Копли закрывается и переезжает в Латвию, Польшу и Украину. Сотни человек будут сокращены

Wendre vabrik Foto: Taavi Arus


Расположенный в Копли завод по производству мебели Fleming закрывает двери и переводит производство в Латвию, Польшу и Украину.
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Тренер признал интимные отношения с 15-летней фигуристкой

Sarah Abitbol 2001. aastal Bratislavas maailmameistrivõistlustel Foto: OLIVIER MORIN, AFP


Тренер Жиль Бейер признал, что у него были "неуместные интимные отношения" с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, когда ей было 15 лет.
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Можно ли завещать недвижимость, которая полностью тебе не принадлежит? Отвечает специалист

Ivo Mahhov SVEN ARBET


“Мне 88 лет, я пенсионер. Моя жена умерла 20 лет назад. У меня двое детей, которые живут отдельно. Я живу в доме, который мы построили вместе с женой. Когда она умерла, то ее часть, то есть половина дома, осталась неразделенной между наследниками”, — пишет читатель Maaleht Л.К.
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Стояки, балконы, полотенцесушители. Отвечаем на актуальные вопросы, волнующие жителей многоквартирных домов

Foto: Martin Dremljuga


Похоже, зима во многих товариществах — самое время для замены стояков, потому что в редакцию "МК-Эстонии" обратилось несколько читателей с вопросами по поводу замены труб и доступа к ним.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, в каких странах к настоящему моменту обнаружен новый коронавирус

Kuvataõmmis


Начавший распространяться в Китае новый коронавирус 2019-nCoV к настоящему времени добрался и до многих других стран. Ситуация меняется быстро, и ежедневно сообщают о новых случаях в новых странах.
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В Эстонии почти половина пожилого населения живет в относительной бедности. Почему?

Vaene pensionär Foto: Andres Putting


По данным Департамента статистики, в 2018 году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности. Это 284 300 человек. Еще 2,4% населения живут в абсолютной бедности. Самые бедные в нашей стране — это пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше, пишет "МК-Эстония".
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Isamaa: в ситуации, когда Путин пытается переписать историю, Керсти Кальюлайд не стоит ехать в Москву на День победы

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat


1 февраля, накануне 100-летия Тартуского мирного договора, в Белом зале Музея Тартуского университета состоялось торжественное собрание членов партии Isamaa, где было принято политическое заявление.
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ФОТО | Настоящий законодатель моды! У Мартина Репинского появились подражатели

Lugejapilt


Внимательный читатель Kroonika заметил большой плакат “Мерле, я люблю тебя! Оставайся такой, какая ты есть!”. Плакат появился в Таллинне, на Палдиски мнт прямо возле поликлиники Мериметса. Кто такая Мерле, остается загадкой.
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Поясняет эстонский эксперт: какой вид гибридного автомобиля выбрать?

Маргус Ныммик Amserv Auto


Победное шествие природосберегающих автомобилей продолжается и все больше людей предпочитает приобретение автомобиля с гибридным приводом. Чем больше гибридных моделей выходят на рынок, тем пестрее становится картинка. Для осознанного и проинформированного выбора мы разъясняем, какая разница между ”мягкими”, ”розеточными” и полными гибридами.​
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ВОЗ сообщила о первой смерти пациента от коронавируса за пределами Китая

Foto: AP/SCANPIX


Первый пациент, скончавшийся от коронавируса за пределами Китая, - 44-летний гражданин КНР, приехавший из Уханя на Филиппины.
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В ЕС изменились правила получения виз

Foto: AFP/SCANPIX


Новые правила получения шенгенских виз должны упростить получение краткосрочных виз и обезопасить ЕС от нелегальной миграции.
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У площади Вабадузе сбили пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman


В субботу поздно вечером произошло ДТП в Таллинне у площади Вабадузе, где попал под машину пешеход.
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Надо побеспокоиться уже сейчас! Для получения пособия одинокий пенсионер должен отвечать ряду условий

Väino Silm


В текущем году проживающему в одиночестве пенсионеру от государства положено единоразовое пособие в 115 евро. При этом его пенсия должна быть ниже 582 евро и он должен проживать по данным Регистра народонаселения на своей жилплощади один.
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КАРТА | Грядет ожесточенная ценовая война! Lidl откроет магазины в Эстонии под носом у конкурентов

Foto: Scanpix/PA Wire/PA Images


Lidl покупает себе такие участки земли, которые позволяют считать, что немецкая сеть магазинов хочет быть, скорее, рядом с конкурентами, а не где-то в месте x.
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ФОТО | В церемонии в честь 100-летия Тартуского мира приняла участие президент Кальюлайд

Foto: Argo Ingver


В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
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Цены на топливо в странах Балтии: в Вильнюсе выросли, в Риге не изменились, а в Таллинне?

Kanister ja bensiin Foto: Ester Vaitmaa


На минувшей рабочей неделе в Таллинне и Вильнюсе цены на топливо выросли, а в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
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Заброшенный гарнизон хотят превратить в экогород будущего: кто поселится на бывшей базе советских войск

Foto: akg-images / C. Schlegelmilch/Scanpix


Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород, пишет Deutsche Welle. Реалистичен ли этот план?
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Эстонская фирма выкупила сеть магазинов у датчан и спасла от закрытия

Handymann. Foto: Kuvatõmmis


Эстонская компания Setu Capital OÜ купила сеть магазинов Handymann у датской компании Handymann Holding ApS, сообщает dv.ee.
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Керсти Кальюлайд пока не получала приглашения на 9 мая в Москву

Presidendi kantselei, AFP


В преддверии годовщины Тартуского мира партия Isamaa сообщила, что по их оценке президент Эстонии не должна участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве. Однако выясняется, что официального приглашения у Керсти Кальюлайд еще нет.
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РЕПОРТАЖ RusDelfi | Остаться или вернуться? Как сейчас живут в некогда эстонских Печорах и Изборске

Petseri Foto: Priit Simson


Ровно 100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Однако после Второй мировой войны эти территории отошли к РСФСР, а после распада Советского Союза — остались в России.
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ФОТО | У Монумента свободы вместо моря цветов — один маленький веночек

Foto: Andres Putting


Сегодня исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Можно было бы предположить, что по этой причине будет празднично и в Таллинне у Монумента победы в Освободительной войне, но не тут-то было.
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ФОТО | Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония осуждает фальсификацию истории со стороны России

Mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures - Tartu rahu 100 Foto: Argo Ingver


Выступивший на праздновании сотой годовщины Тартуского мира министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что правовая преемственность мирного договора сохраняется.
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ФОТО И ВИДЕО | По недавно обнаруженному древнему кладбищу в Каламая шныряют лисы

Elvi Sobolev


Пару недель назад любителей истории потрясла новость о том, что в Каламая в ходе строительных работ обнаружили редкое место захоронения. Но под покровом ночи на этой стройплощадке суетятся не археологи, а наши четвероногие друзья — лисы.
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ГРАФИК: Сколько людей пользуются возможностью вывода средств из пенсионного фонда?

Eesti 200 noortekogu meeleavaldus pensionireformi vastu Foto: Rauno Volmar


Принятые Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии по сути повторяют ту возможность, которая в случае с III пенсионной ступенью есть всегда. Ежегодно из III пенсионной ступени досрочно снимается около 2% накопленных там средств.
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В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: несколько человек ранены, нападавший застрелен

Foto: PA Wire


Несколько человек получили ранения, полиция назвала произошедшее терактом. Нападавшего застрелили.
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Президент Кальюлайд: Эстония не присоединялась к СССР добровольно, нас оккупировали

Presidendi kantselei


Тартуский мирный договор не только закрепил победу юридически и дипломатически, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии как независимого и суверенного государства. Как субъект международных отношений, а не объект”, — сказала президент Керсти Кальюлайд сегодня в Тарту на праздновании 100-летия со дня заключения Тартуского мирного договора.
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ВИДЕО: Мужчина из Южной Эстонии создал канал на YouTube и собирает миллионы просмотров со всего мира


Проживающий в Южной Эстонии Дональд является ютубером и собирает миллионы просмотров по всему миру.
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Многообещающий прогноз на начало недели: выпадет ли наконец снег?

Lumine puu. Foto: Argo Ingver


Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
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Ожесточенная борьба топливных фирм добралась до кошелька потребителя

Siim Lõvi


Ставший давно уже привычным день повышения цен на моторное топливо под давлением конкуренции передвинулся на конец недели, чем вызвал у участников рынка и потребителей некоторое замешательство.
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ФОТО И ВИДЕО | В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом


В китайском городе Ухань завершилось строительство первой больницы для пациентов, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство ”Синьхуа” в Twitter.
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Боксер сборной России арестован при попытке забрать наркотики. Перед этим он избил росгвардейца

Foto on illustratiivne. Foto: Eero Vabamägi


Чемпион России по боксу в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Инцидент произошел на Фрунзенской улице в Москве, где Кушиташвили вместе с другим боксером Овиком Оганнисяном пытался, по версии сотрудников правоохранительных органов, забрать наркотики из так называемой "закладки" в подъезде.
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