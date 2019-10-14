ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Прошлое Центрального рынка, интервью с Кержаковым и "миссис Европа"

Когда стало известно, что Мария Юферева-Скуратовски была одной из тех членов комиссии Рийгикогу, которые поддержали кандидатуру Урмаса Рейтельманна в делегацию Эстонии в ПАСЕ, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах", Delfi направил ей ряд вопросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что центристка прислала в ответ.

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Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.

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Эстонец в Японии: последствия тайфуна, неожиданное землетрясение и страх перед цунами

Scanpix, imago images/Xinhua By-line:Deng Min via www.imago-images.de

“Кроме того, что на нас обрушился тайфун, как раз в момент написания этого сообщения произошло еще и землетрясение”, — рассказал о мощнейшем за последние 60 лет тайфуне в Японии проживающий недалеко от японской столицы, в городе Кавагоэ, эстонец Райт Пиир.

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Министр юстиции: в ресторанах и магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием

Justiitsminster Raivo Aeg. Foto: Tiit Blaat

Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.

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ФОТО И ВИДЕО | “Миссис Европа 2019” Людмила Карпикова из Эстонии: женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза!

Людмила Карпикова из Таллинна, которая на этой неделе завоевала титул “Миссис Европа 2019”, поделилась с читательницами jana.delfi.ee своими впечатлениями от победы в Лас-Пальмасе и рассказала, чем конкурсы для “Миссис” отличаются от конкурсов для “Мисс”, как подготовиться к такому масштабному мероприятию маме двоих детей и почему женщине важно реализовываться не только в семье.

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ФОТО | Титула предприятия года удостоилась фирма, которая привлекла в Эстонию более 200 млн евро

Foto: Scanpix

На вручении наград "Лучшие предприятия Эстонии 2019" титул предприятия года достался деревообрабатывающему заводу AS Estonian Cell из Кунда.

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ФОТО: "Владимир Путин, давай-давай". Как немецкие фаны болели в Таллинне за россиян

Eesti ja Venemaa U19 Foto: Rauno Volmar

Футболисты юниорской сборной России (U-19) выиграли в Таллинне товарищеский матч у эстонских сверстников - 3:0 (1:0). За ходом поединка на "Спортлэнд-Арене" наблюдали и немецкие болельщики, прибывшие на отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия.

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ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!

Легендарный футболист сборной России, нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков приехал в Таллинн в качестве тренера юниорской сборной U-19. После матча он дал интервью порталу RusDelfi. Смотрите видео!

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