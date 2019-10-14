14.10.2019, 08:30

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Прошлое Центрального рынка, интервью с Кержаковым и "миссис Европа"


rus.delfi.ee
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Keskturg
KeskturgFoto: Tiit Blaat

Все самые важные новости этих выходных в одном месте! Введите себе в курс дела с тем, что происходило в Эстонии, пока вы отдыхали/работали.

Лихой Центральный рынок: жадность, богатство и унесенные жизни

Sven Tupits

90-е годы. Кровавое десятилетие. Ни до, ни после в Эстонии не совершалось столько убийств и жестоких разборок между группировками. Убийства происходили тогда чуть ли не ежедневно, и многие из них даже не попадали в сводки новостей. 12 октября 1999 года в Таллинне на улице Ластекоду застрелили бизнесмена и бывшего вице-мэра Майта Метсамаа. Ранее людей такого уровня не трогали.
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Юферева-Скуратовски — о "паразитирующих тиблах": если бы не Рейтельманн, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно

Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem Foto: Tiit Blaat

Когда стало известно, что Мария Юферева-Скуратовски была одной из тех членов комиссии Рийгикогу, которые поддержали кандидатуру Урмаса Рейтельманна в делегацию Эстонии в ПАСЕ, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах", Delfi направил ей ряд вопросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что центристка прислала в ответ.
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Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

Foto: Ilmar Saabas

"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.
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Эстонец в Японии: последствия тайфуна, неожиданное землетрясение и страх перед цунами

Scanpix, imago images/Xinhua By-line:Deng Min via www.imago-images.de

“Кроме того, что на нас обрушился тайфун, как раз в момент написания этого сообщения произошло еще и землетрясение”, — рассказал о мощнейшем за последние 60 лет тайфуне в Японии проживающий недалеко от японской столицы, в городе Кавагоэ, эстонец Райт Пиир.
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Министр юстиции: в ресторанах и магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием

Justiitsminster Raivo Aeg. Foto: Tiit Blaat

Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.
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ФОТО И ВИДЕО | “Миссис Европа 2019” Людмила Карпикова из Эстонии: женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза!

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Людмила Карпикова из Таллинна, которая на этой неделе завоевала титул “Миссис Европа 2019”, поделилась с читательницами jana.delfi.ee своими впечатлениями от победы в Лас-Пальмасе и рассказала, чем конкурсы для “Миссис” отличаются от конкурсов для “Мисс”, как подготовиться к такому масштабному мероприятию маме двоих детей и почему женщине важно реализовываться не только в семье.
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ФОТО | Титула предприятия года удостоилась фирма, которая привлекла в Эстонию более 200 млн евро

Foto: Scanpix

На вручении наград "Лучшие предприятия Эстонии 2019" титул предприятия года достался деревообрабатывающему заводу AS Estonian Cell из Кунда.
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ФОТО: "Владимир Путин, давай-давай". Как немецкие фаны болели в Таллинне за россиян

Eesti ja Venemaa U19 Foto: Rauno Volmar

Футболисты юниорской сборной России (U-19) выиграли в Таллинне товарищеский матч у эстонских сверстников - 3:0 (1:0). За ходом поединка на "Спортлэнд-Арене" наблюдали и немецкие болельщики, прибывшие на отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия.
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ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!

Легендарный футболист сборной России, нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков приехал в Таллинн в качестве тренера юниорской сборной U-19. После матча он дал интервью порталу RusDelfi. Смотрите видео!
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”Неудивительно, что родители "издеваются" над учителями". Читательница вспоминает о горьком опыте школьных лет

Foto: Kenno Soo

Читательница Naistekas прочитала в прессе статью о том, что молодые преподаватели из-за унижений со стороны родителей учеников уходят с работы, и решила рассказать свою историю.
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ФОТО и ВИДЕО: Убийство, которое всколыхнуло Россию. В Саратове прощаются с девятилетней Лизой Киселевой

В Саратове прощаются с убитой девятилетней Лизой Киселевой, сообщает "Интерфакс". Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к церкви. По данным представителя правоохранительных органов, туда уже пришли свыше трех тысяч человек.
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Бесполезная информация? Таллинн никак не использует данные валидации, хотя в уездах их анализ приносит свои плоды

Illustratsioon: Fotomontaaž, Andres Putting/EPL

В уездах на основании данных валидации меняли маршрутную сеть, добавляли рейсы и в некоторых районах заменяли автобусы поменьше на автобусы побольше, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Голый немецкий болельщик выскочил на поле в Ласнамяэ

Многие болельщики из Германии заранее приехали в столицу Эстонии и решили сходить на футбол в одной из низших лиг эстонского чемпионата.
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”Вы рекламируете себя как э-государство, но в реальности это не работает”. Немецкий врач пытается открыть в Эстонии бизнес, но тщетно

Oliver Frey Foto: Priit Simson

”Эстония рекламирует себя как инновативное э-государство. В рекламе все кажется очень красивым, но в реальности, к сожалению, это не работает”, — говорит владелец Wellness Group Оливер Фрей, который планирует открыть в Мустамяэ центр семейных врачей для англо- и немецкоязычных пациентов.
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Из-за ошибок в Санкт-Петербург и Ленобласть не попали 72 обладателя электронных виз

PIIRIST PIIRINI Foto: Karin Kaljuläte

Более двух с половиной тысяч пересечений границы по электронной виза зарегистрировано за две недели в Ленинградской области и Петербурге. Однако правильно заполнить анкету в интернете получается не у всех.
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