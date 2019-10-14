ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Прошлое Центрального рынка, интервью с Кержаковым и "миссис Европа"
Все самые важные новости этих выходных в одном месте! Введите себе в курс дела с тем, что происходило в Эстонии, пока вы отдыхали/работали.
Все самые важные новости этих выходных в одном месте! Введите себе в курс дела с тем, что происходило в Эстонии, пока вы отдыхали/работали.
90-е годы. Кровавое десятилетие. Ни до, ни после в Эстонии не совершалось столько убийств и жестоких разборок между группировками. Убийства происходили тогда чуть ли не ежедневно, и многие из них даже не попадали в сводки новостей. 12 октября 1999 года в Таллинне на улице Ластекоду застрелили бизнесмена и бывшего вице-мэра Майта Метсамаа. Ранее людей такого уровня не трогали.
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Когда стало известно, что Мария Юферева-Скуратовски была одной из тех членов комиссии Рийгикогу, которые поддержали кандидатуру Урмаса Рейтельманна в делегацию Эстонии в ПАСЕ, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах", Delfi направил ей ряд вопросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что центристка прислала в ответ.
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"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.
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“Кроме того, что на нас обрушился тайфун, как раз в момент написания этого сообщения произошло еще и землетрясение”, — рассказал о мощнейшем за последние 60 лет тайфуне в Японии проживающий недалеко от японской столицы, в городе Кавагоэ, эстонец Райт Пиир.
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Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.
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Людмила Карпикова из Таллинна, которая на этой неделе завоевала титул “Миссис Европа 2019”, поделилась с читательницами jana.delfi.ee своими впечатлениями от победы в Лас-Пальмасе и рассказала, чем конкурсы для “Миссис” отличаются от конкурсов для “Мисс”, как подготовиться к такому масштабному мероприятию маме двоих детей и почему женщине важно реализовываться не только в семье.
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На вручении наград "Лучшие предприятия Эстонии 2019" титул предприятия года достался деревообрабатывающему заводу AS Estonian Cell из Кунда.
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Футболисты юниорской сборной России (U-19) выиграли в Таллинне товарищеский матч у эстонских сверстников - 3:0 (1:0). За ходом поединка на "Спортлэнд-Арене" наблюдали и немецкие болельщики, прибывшие на отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия.
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Легендарный футболист сборной России, нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков приехал в Таллинн в качестве тренера юниорской сборной U-19. После матча он дал интервью порталу RusDelfi. Смотрите видео!
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Читательница Naistekas прочитала в прессе статью о том, что молодые преподаватели из-за унижений со стороны родителей учеников уходят с работы, и решила рассказать свою историю.
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В Саратове прощаются с убитой девятилетней Лизой Киселевой, сообщает "Интерфакс". Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к церкви. По данным представителя правоохранительных органов, туда уже пришли свыше трех тысяч человек.
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В уездах на основании данных валидации меняли маршрутную сеть, добавляли рейсы и в некоторых районах заменяли автобусы поменьше на автобусы побольше, пишет Eesti Päevaleht.
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Многие болельщики из Германии заранее приехали в столицу Эстонии и решили сходить на футбол в одной из низших лиг эстонского чемпионата.
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”Эстония рекламирует себя как инновативное э-государство. В рекламе все кажется очень красивым, но в реальности, к сожалению, это не работает”, — говорит владелец Wellness Group Оливер Фрей, который планирует открыть в Мустамяэ центр семейных врачей для англо- и немецкоязычных пациентов.
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Более двух с половиной тысяч пересечений границы по электронной виза зарегистрировано за две недели в Ленинградской области и Петербурге. Однако правильно заполнить анкету в интернете получается не у всех.
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