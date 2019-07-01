ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Продолжение съемок фильма Нолана, смерть молодого рэпера и подготовка к празднику танца

На выходных в Таллинне продолжались съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана, а в воскресенье в столицу прибыли первые участники Праздника песни и танца. Не обошлось и без грустных новостей. Читайте все самое важное в нашей подборке!
Полиция нашла тело 19-летнего Брэндона-Энрико, который сбежал из больницы
В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек. Loe edasi...
ТАБЛИЦА | БОЛЬШОЙ ОБЗОР: На каком рынке на этой неделе самые низкие цены
В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI | Смотрите, что происходит на Пярнуском шоссе, где Нолан снимает фильм
В связи со съемками голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet" сегодня частично перекрыто Пярнуское шоссе, общественный транспорт ходит с задержками. Loe edasi...
ФОТО DELFI | Роберт Паттинсон в таллиннском трамвае! На Пярнуском шоссе Нолан снимает один из самых дорогих фильмов
Раскрыты детали трагической гибели эстонского спортсмена в Австрии
На проходящих в австрийском Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий в минувший четверг трагически погиб 36-летний член сборной Эстонии по ориентированию Эркки Лийв. Никаких конкретных подозреваемых в смерти эстонца нет, но австрийская полиция начала расследование в отношении организаторов соревнований. Loe edasi...
Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес
Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма. Loe edasi...
Найденный мертвым в лесу Пирита 19-летний юноша был мамбл-рэпером. Он подавал большие надежды
В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой Брэндон-Энрико. Вчера его нашли, к сожалению, мертвым. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи
Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Дочь богатого предпринимателя — самая известная проститутка в Вильнюсе
Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать, пишет ru.delfi.lt. Loe edasi...
Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
”Осознание того, что мы теперь родители, пришло сразу”. Жизнь мечты эстонской однополой пары
В последние дни мая Март Хабер (42) и Тайво Пиллер (49) отметили свою первую годовщину свадьбы, 27 лет знакомства и мини-день рождения своих близнецов Хуберта и Хильды, которым исполнилось семь месяцев, пишет Kroonika. Loe edasi...
”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе
Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась
Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост. Loe edasi...
Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро
Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH. Loe edasi...
ВИДЕО | На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие: 30 пострадавших
В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore, сообщает РБК со ссылкой на издание "Курсив". Loe edasi...
ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”
С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika. Loe edasi...
ПОДРОБНО: Как изменятся маршруты общественного транспорта в связи с шествием Праздника песни
Согласно распоряжению Таллинской городской управы общественный транспорт 6 июля во время шествия XXVII Праздника песни и ХХ Праздника танца "Моя любовь" („Minu arm“) пойдет в объезд по временным маршрутам, сообщает Раэпресс. Loe edasi...
Полезно знать: любой из ваших соседей может заставить вас убрать отделку с балкона, и будет прав
”Вчера в почтовом ящике я обнаружил письмо, в котором говорилось, что ко мне придут проверять состояние сварочных швов моего балкона, — рассказывает житель Таллинна, Алексей. — Но проблема в том, что балкон у меня обшит деревянными панелями. Они сказали, чтобы я все снимал. Но кто мне возместит мои расходы на отделку балкона?”. В свете того, что КТ все больше занимаются балконами, ”МК-Эстония” решила выяснить, какие права есть у собственника квартиры и обязан ли он снимать отделку, если этого требует правление? Loe edasi...
ФОТО: Собравшейся в парке Канути молодежи вызвали полицию. Одна девочка была настолько пьяна, что пришлось привлечь скорую
Сегодня скорая помощь увезла в больницу одну из гулявших в парке Канути несовершеннолетних девушек, которая была пьяна. Loe edasi...
ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW
Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье. Loe edasi...
ФОТО: В Мууга прибыл американский военный корабль, оснащенный противоракетной системой
Вчера в Эстонию прибыл военный корабль USS Mount Whitney. Его прибытие было запланировано. Loe edasi...
Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле
”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKREАрнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии. Loe edasi...
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