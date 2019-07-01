01.07.2019, 09:50

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Продолжение съемок фильма Нолана, смерть молодого рэпера и подготовка к празднику танца


rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtted Pärnu mnt-l
Nolani filmivõtted Pärnu mnt-lFoto: Tiit Blaat

На выходных в Таллинне продолжались съемки голливудского блокбастера Кристофера Нолана, а в воскресенье в столицу прибыли первые участники Праздника песни и танца. Не обошлось и без грустных новостей. Читайте все самое важное в нашей подборке!

Полиция нашла тело 19-летнего Брэндона-Энрико, который сбежал из больницы

PPA


В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.
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ТАБЛИЦА | БОЛЬШОЙ ОБЗОР: На каком рынке на этой неделе самые низкие цены

Saaduste hinnad turul Foto: Margus Pahv


В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI | Смотрите, что происходит на Пярнуском шоссе, где Нолан снимает фильм

Nolani filmivõtted Pärnu mnt-l Foto: Tiit Blaat


В связи со съемками голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet" сегодня частично перекрыто Пярнуское шоссе, общественный транспорт ходит с задержками.
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ФОТО DELFI | Роберт Паттинсон в таллиннском трамвае! На Пярнуском шоссе Нолан снимает один из самых дорогих фильмов

Robert Pattinson võtetel Foto: Lugeja foto


Сегодня на Пярнуском шоссе проходят съемки голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet". Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон. Смотрите фото!
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Раскрыты детали трагической гибели эстонского спортсмена в Австрии

Erkki Liiv Foto: Saue JK


На проходящих в австрийском Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий в минувший четверг трагически погиб 36-летний член сборной Эстонии по ориентированию Эркки Лийв. Никаких конкретных подозреваемых в смерти эстонца нет, но австрийская полиция начала расследование в отношении организаторов соревнований.
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Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

Foto: Andres Putting


Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.
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Найденный мертвым в лесу Пирита 19-летний юноша был мамбл-рэпером. Он подавал большие надежды

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В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой Брэндон-Энрико. Вчера его нашли, к сожалению, мертвым.
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ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи


Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.
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ФОТО и ВИДЕО | Дочь богатого предпринимателя — самая известная проститутка в Вильнюсе

DELFI / Domantas Pipas

ТОП


Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать, пишет ru.delfi.lt.
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Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Urmas Reinsalu Foto: Madis Veltman


16 мая в Хельсинки проходило заседании Совета Европы, на котором министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призывал страны голосовать против возвращения России в ПАСЕ. Своей речью он разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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”Осознание того, что мы теперь родители, пришло сразу”. Жизнь мечты эстонской однополой пары

Foto: Hele-Mai Alamaa, Kroonika


В последние дни мая Март Хабер (42) и Тайво Пиллер (49) отметили свою первую годовщину свадьбы, 27 лет знакомства и мини-день рождения своих близнецов Хуберта и Хильды, которым исполнилось семь месяцев, пишет Kroonika.
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”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе

Foto: Facebook/Erakogu


Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели.
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ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась


Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост.
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Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро

Pixabay


Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH.
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ВИДЕО | На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие: 30 пострадавших


В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore, сообщает РБК со ссылкой на издание "Курсив".
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ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”

Foto: © SAI


С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika.
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ПОДРОБНО: Как изменятся маршруты общественного транспорта в связи с шествием Праздника песни

Reaalkool ja teised matkivad üldlaulupeo rongkäiku Reaalkooli eest Kalevi staadionile Foto: Priit Simson


Согласно распоряжению Таллинской городской управы общественный транспорт 6 июля во время шествия XXVII Праздника песни и ХХ Праздника танца "Моя любовь" („Minu arm“) пойдет в объезд по временным маршрутам, сообщает Раэпресс.
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Официально: старое здание Kaubamaja будет снесено

Tallinna Kaubamaja Foto: Ilmar Saabas


По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, они намерены двигаться вперед семимильными шагами и планов очень много, пишет Äripäev.
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Полезно знать: любой из ваших соседей может заставить вас убрать отделку с балкона, и будет прав

Lasnamägi Foto: Madis Veltman


”Вчера в почтовом ящике я обнаружил письмо, в котором говорилось, что ко мне придут проверять состояние сварочных швов моего балкона, — рассказывает житель Таллинна, Алексей. — Но проблема в том, что балкон у меня обшит деревянными панелями. Они сказали, чтобы я все снимал. Но кто мне возместит мои расходы на отделку балкона?”. В свете того, что КТ все больше занимаются балконами, ”МК-Эстония” решила выяснить, какие права есть у собственника квартиры и обязан ли он снимать отделку, если этого требует правление?
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ФОТО: Собравшейся в парке Канути молодежи вызвали полицию. Одна девочка была настолько пьяна, что пришлось привлечь скорую

Lugeja foto


Сегодня скорая помощь увезла в больницу одну из гулявших в парке Канути несовершеннолетних девушек, которая была пьяна.
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ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW

Lugeja foto


Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье.
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ФОТО: В Мууга прибыл американский военный корабль, оснащенный противоракетной системой

Ameerika Ühendriikide sõjalaev Mount Whitney Muuga sadamas Foto: Tiit Blaat


Вчера в Эстонию прибыл военный корабль USS Mount Whitney. Его прибытие было запланировано.
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Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле


”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKRE Арнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии.
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