ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Продолжение съемок фильма Нолана, смерть молодого рэпера и подготовка к празднику танца



Сегодня на Пярнуском шоссе проходят съемки голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet". Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон. Смотрите фото!

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Раскрыты детали трагической гибели эстонского спортсмена в Австрии

Erkki Liiv Foto: Saue JK



На проходящих в австрийском Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий в минувший четверг трагически погиб 36-летний член сборной Эстонии по ориентированию Эркки Лийв. Никаких конкретных подозреваемых в смерти эстонца нет, но австрийская полиция начала расследование в отношении организаторов соревнований.

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Зарплата нового руководителя Nordica взлетит до небес

Foto: Andres Putting



Председателем правления эстонского национального авиаперевозчика Nordica станет Гуннар Кобин. Его месячная брутто-зарплата составит 15 000 евро. Это на 5000 евро больше, чем у прежних руководителей Nordica Ханнеса Сарапуу и Яана Тамма.

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Найденный мертвым в лесу Пирита 19-летний юноша был мамбл-рэпером. Он подавал большие надежды

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В течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой Брэндон-Энрико. Вчера его нашли, к сожалению, мертвым.

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ФОТО и ВИДЕО | В Валгамаа на садовый участок пробрались любопытные медведи



Проживающая в Валгамаа бабушка этим утром проснулась от того, что услышала какие-то голоса в своем саду. Сначала она подумала, что в сад пробрались воры, но потом увидела двух косолапых, которые лакомились клубникой.

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ФОТО и ВИДЕО | Дочь богатого предпринимателя — самая известная проститутка в Вильнюсе

DELFI / Domantas Pipas

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Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать, пишет ru.delfi.lt.

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Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Urmas Reinsalu Foto: Madis Veltman



16 мая в Хельсинки проходило заседании Совета Европы, на котором министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призывал страны голосовать против возвращения России в ПАСЕ. Своей речью он разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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”Осознание того, что мы теперь родители, пришло сразу”. Жизнь мечты эстонской однополой пары