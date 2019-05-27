ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в Таллинне, финал ЧМ по хоккею и выборы в Европарламент

Финляндия победила Канаду в финале чемпионата мира, а Россия проиграла полуфинал финнам, но отвоевала бронзу. ”Исторические” выборы в Европарламент в Эстонии выиграла Партия реформ — читайте наш блог о том, как они проходили, и смотрите репортаж с избирательных участков. В центре Таллинна горел дом, который реновирует Endover.
ВИДЕО: Суперзвездный состав сборной России проиграл полуфинал финнам
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Финляндии, победившая в полуфинале Россию — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственная шайба в этом поединке была заброшена на 51-й минуте — отличился Марко Анттила. Текстовую онлайн-трансляцию матча вел портал Delfi. Loe edasi…
Министр внешней торговли намерена разговаривать только на эстонском языке, за что на нее обрушился шквал критики
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) сказала Postimees, что при исполнении своих обязанностей намерена не очень много путешествовать и говорить только на эстонском языке. Эти высказывания вызвали шквал критики. Loe edasi…
"Мой муж умер, так как врач не оправила его на обследования"! Жительница Таллинна рассказала грустную историю
ВИДЕО: Россия выиграла битву за бронзу в серии буллитов
Обладателем бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В поединке за третье место россияне в серии буллитов вырвали победу у Чехии 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Текстовую онлайн-трансляцию вел портал Delfi. Loe edasi…
ВИДЕО: Браво, Суоми! Финляндия победила Канаду в финале чемпионата мира
Золотые медали чемпионата мира по хоккею завоевала сборная Финляндии, победившая в Братиславе Канаду — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Одним из героев финального поединка стал капитан финской команды Марко Анттила, забросивший две шайбы. Текстовую онлайн-трансляцию финала вел портал Delfi. Loe edasi…