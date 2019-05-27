27.05.2019, 08:15

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в Таллинне, финал ЧМ по хоккею и выборы в Европарламент


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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в Таллинне, финал ЧМ по хоккею и выборы в Европарламент
Foto: Paul Zinken, AFP

Финляндия победила Канаду в финале чемпионата мира, а Россия проиграла полуфинал финнам, но отвоевала бронзу. ”Исторические” выборы в Европарламент в Эстонии выиграла Партия реформ — читайте наш блог о том, как они проходили, и смотрите репортаж с избирательных участков. В центре Таллинна горел дом, который реновирует Endover.

ВИДЕО: Суперзвездный состав сборной России проиграл полуфинал финнам

Venemaa vs Soome Foto: Alexander Demianchuk/TASS


Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Финляндии, победившая в полуфинале Россию — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственная шайба в этом поединке была заброшена на 51-й минуте — отличился Марко Анттила. Текстовую онлайн-трансляцию матча вел портал Delfi.
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Министр внешней торговли намерена разговаривать только на эстонском языке, за что на нее обрушился шквал критики

Kert Kingo Foto: Tiit Blaat


Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) сказала Postimees, что при исполнении своих обязанностей намерена не очень много путешествовать и говорить только на эстонском языке. Эти высказывания вызвали шквал критики.
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"Мой муж умер, так как врач не оправила его на обследования"! Жительница Таллинна рассказала грустную историю

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser


Жительница Таллинна Татьяна написала в редакцию "МК-Эстонии" письмо, в котором рассказала свою историю:
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Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной

Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voor Foto: Priit Simson


На сайте EKRE Uued Uudised опубликована сделанная в ресторане фотография, где на заднем плане за один столом сидят президент Керсти Кальюлайд, председатель Партии реформ Кая Каллас и почетный председатель Сийм Каллас.
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ФОТО и ТАБЛИЦА: Смотрите и удивляйтесь! Сколько стоил бензин на автозаправках Эстонии в 90-х и каковы были средние зарплаты

Bensiini hind Tartus Statoili tanklas 1998. aastal. Lugeja foto


В 1993 году на заправке Виртсу 95-й бензин стоил 3,70 крон, а дизель 2,90 крон за литр. Средняя зарплата в этом же году составляла 1066 крон, то есть 68,13 евро.
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ФОТО: В центре Таллинна загорелся дом. Его реновирует Endover

Foto: Margarita Vul


Сегодня вечером на улице Гонсиори в Таллинне произошел пожар.
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ОНЛАЙН-БЛОГ | Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ

Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis Foto: Andres Putting

ТОП


В воскресенье, 26 мая, в Эстонии проходили очередные выборы в Европейский парламент. За места боролись 9 партий, 66 кандидатов, из которых 5 — независимых.
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Начались ”исторические” выборы в Европарламент — все боятся, что победят националисты. Как устроен парламент Европы и что он решает?

FOTO: Vincent Kessler / REUTERS


В Европе в эти выходные проходят выборы в Европейский парламент. Несмотря на то что полномочия этого органа не так уж велики, голосование уже называют одним из самых важных в истории Евросоюза.
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ВИДЕО: Тоомас Хендрик Ильвес в Европарламент не баллотируется, но принимает активное участие в предвыборной кампании

Kuvataõmmis


Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес хоть и не баллотируется в Европарламент, но принимает активной участие в предвыборной кампании — на улицах Риги.
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ВИДЕО DELFI | "Центристская партия — надежная" : репортаж с избирательных участков Пыхья-Таллинна


В воскресенье, 26 мая, проходят выборы в Европейский парламент. Журналисты RusDelfi побывали на трех участках столичного района Пыхья-Таллинн. Смотрите, за кого голосует народ и не надоела ли им политика.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ: Кто из эстонских депутатов Европарламента самый влиятельный и самый прилежный?

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У Эстонии в Европарламенте сейчас шесть депутатов. Насколько хорошо они справляются со своей работой?
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ВИДЕО: Россия выиграла битву за бронзу в серии буллитов

Venemaa jäähokikoondis Foto: VASILY FEDOSENKO, REUTERS


Обладателем бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В поединке за третье место россияне в серии буллитов вырвали победу у Чехии 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Текстовую онлайн-трансляцию вел портал Delfi.
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ВИДЕО: Браво, Суоми! Финляндия победила Канаду в финале чемпионата мира

Soome hokikoondis Foto: Anton Novoderezhkin/TASS


Золотые медали чемпионата мира по хоккею завоевала сборная Финляндии, победившая в Братиславе Канаду — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Одним из героев финального поединка стал капитан финской команды Марко Анттила, забросивший две шайбы. Текстовую онлайн-трансляцию финала вел портал Delfi.
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