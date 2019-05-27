ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в Таллинне, финал ЧМ по хоккею и выборы в Европарламент



Жительница Таллинна Татьяна написала в редакцию "МК-Эстонии" письмо, в котором рассказала свою историю:

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Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной

Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voor Foto: Priit Simson



На сайте EKRE Uued Uudised опубликована сделанная в ресторане фотография, где на заднем плане за один столом сидят президент Керсти Кальюлайд, председатель Партии реформ Кая Каллас и почетный председатель Сийм Каллас.

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ФОТО и ТАБЛИЦА: Смотрите и удивляйтесь! Сколько стоил бензин на автозаправках Эстонии в 90-х и каковы были средние зарплаты

Bensiini hind Tartus Statoili tanklas 1998. aastal. Lugeja foto



В 1993 году на заправке Виртсу 95-й бензин стоил 3,70 крон, а дизель 2,90 крон за литр. Средняя зарплата в этом же году составляла 1066 крон, то есть 68,13 евро.

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ФОТО: В центре Таллинна загорелся дом. Его реновирует Endover

Foto: Margarita Vul



Сегодня вечером на улице Гонсиори в Таллинне произошел пожар.

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ОНЛАЙН-БЛОГ | Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ

Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis Foto: Andres Putting

ТОП 15 вещей, которые ни в коем случае не должны попасть в канализацию Экологичные рецепты устранения засоров ВИДЕО: Россия выиграла битву за бронзу в серии буллитов ОНЛАЙН-БЛОГ | Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ Смотрите поименный список!



В воскресенье, 26 мая, в Эстонии проходили очередные выборы в Европейский парламент. За места боролись 9 партий, 66 кандидатов, из которых 5 — независимых.

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Начались ”исторические” выборы в Европарламент — все боятся, что победят националисты. Как устроен парламент Европы и что он решает?

FOTO: Vincent Kessler / REUTERS



В Европе в эти выходные проходят выборы в Европейский парламент. Несмотря на то что полномочия этого органа не так уж велики, голосование уже называют одним из самых важных в истории Евросоюза.

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ВИДЕО: Тоомас Хендрик Ильвес в Европарламент не баллотируется, но принимает активное участие в предвыборной кампании

Kuvataõmmis



Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес хоть и не баллотируется в Европарламент, но принимает активной участие в предвыборной кампании — на улицах Риги.

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ВИДЕО DELFI | "Центристская партия — надежная" : репортаж с избирательных участков Пыхья-Таллинна