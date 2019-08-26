ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Пожар в похоронном бюро, День Ласнамяэ и первое преступление в космосе

По словам мэра Таллинна и вице-председателья Центристской партии Михаила Кылварта, текущая ситуация в правительстве заметно укрепила позиции Партии реформ в Таллинне.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Сравнение T1 и Ülemiste. Из-за чего один торговый центр отстает от другого?

Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused. Foto: Andres Putting

Открывшийся в прошлом году в Юлемисте торговый центр T1 столкнулся с трудностями, в отличии от находящегося от него через дорогу т.ц. Ülemiste. Если сравнить магазины в двух центрах, то в Ülemiste больше больших и известных арендаторов.

Loe edasi...

Чудесное преображение. Инвесторы утверждают, что цены на недвижимость в Палдиски взлетят до небес, а туристы недовольны отсутствием ”советских ужасов”

PALDISKILE OMANE VAADE: Surnuaed ja Alexela õlimahutid haudade taustal. Foto: Madis Veltman

Город Палдиски разительно изменился, превратившись из призрака в магнит для многомиллионных инвестиций, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении

okastraat Foto: Andres Putting

ТОП Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении Отсидевшему в тюрьме 36 лет Олегу Пятницкому вновь отказали в условно-досрочном освобождении Сделано официальное заявление о состоянии Анастасии Заворотнюк

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению Олег Пятницкий (60) в очередной раз не сумел добиться условно-досрочного освобождения, пишет rus.err.ee.

Loe edasi...

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Foto: Sergei Mamontov, TASS

Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times.

Loe edasi...

Жители маленького городка выиграли 92 миллиона евро в лотерее

Eurojackpot Foto: Iltasanomat

В Финляндии компанию из 50 человек выиграла большую сумму.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ: Ласнамяэ гуляет на Певческом поле!

Foto: Andres Putting

Сегодня, 24 августа, на Таллиннском певческом поле проходит большой фестиваль, посвященный Дню Ласнамяэ. Смотрите галерею!

Loe edasi...

В Эстонии действует ОПГ? За последнее время у местных земледельцев украли GPS-устройств на более чем 100 000 евро

Aive Mõttus

Издание Maaleht пишет, что в последнее время с тракторов эстонских сельскохозяйственников было украдено GPS-устройств на общую сумму более 100 000 евро.

Loe edasi...

ВИДЕО: Поджог похоронного бюро в Пярну попал на камеру видеонаблюдения